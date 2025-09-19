Telefonat mit Xi: Trump sieht Verhandlungen mit China „kurz vor einer Einigung“

US-Präsident Donald Trump hofft bei einem bevorstehenden Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen beider Länder. Er werde am Freitag mit Xi „über Tiktok und auch über den Handel sprechen“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) dem Sender Fox News mit Bezug auf die Zölle und die Videoplattform Tiktok.

Weiter sagte er: „Wir stehen kurz vor einer Einigung in all diesen Punkten. Und meine Beziehung zu China ist sehr gut.“

Das Gespräch am Freitag ist das zweite zwischen den beiden Staatschefs seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Januar und das dritte seit Jahresbeginn. Beide Seiten verhandeln derzeit über Zölle sowie die Neuorganisation der Eigentumsverhältnisse bei Tiktok.

Noch keinen Reiseplan nach China

Am 5. Juni hatte Trump mitgeteilt, Xi habe ihn zu einem Besuch in China eingeladen, und er habe eine ähnliche Einladung an den chinesischen Staatschef für einen Besuch in den USA ausgesprochen. Bislang verlautete jedoch nichts über mögliche Reisepläne. Mehrere Experten gehen davon aus, dass Xi sein Angebot wiederholen werde – auch in dem Wissen um Trumps Vorliebe für pompöse Empfänge.

Bei dem Telefonat am Freitag dürfte es vor allem um die Videoplattform Tiktok gehen. Zuletzt hatte Trump eine Frist zum Verkauf des Unternehmens, das dem chinesischen Konzern Bytedance gehört, ein weiteres Mal verlängert. Trump sagte Reportern am Donnerstag, er hoffe, „etwas in Bezug auf Tiktok abzuschließen“. Der Onlinedienst ist insbesondere bei jungen Menschen beliebt und hat in den USA etwa 170 Millionen Nutzer. (afp/red)