Wegen gefährlicher Experimente in Wuhan: US-Justiz soll gegen EcoHealth-Chef ermitteln

Der Präsident der amerikanischen EcoHealth Alliance, Dr. Peter Daszak, soll von seinem Amt ausgeschlossen werden. Der Grund dafür ist sein Agieren vor und während der COVID-19-Pandemie, daher sollen Bundesstaatsanwälte nun Ermittlungen einleiten.

Das geht aus einem Bericht hervor, den der Sonderausschuss zur Corona-Pandemie, COVIDSelect, auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte. Demnach soll Daszak gegen Bundesgesetze verstoßen haben.

Unglaubwürdige Aussagen

Zu dem Thema gab es am Mittwoch, 1. Mai, eine Anhörung des Sonderausschusses im Repräsentantenhaus, an der Daszak teilnahm, wie die amerikanische Ausgabe der Epoch Times berichtete.

Der Bericht soll außerdem schwerwiegende systemische Schwächen der National Institutes of Health aufdecken, die es EcoHealth ermöglichte, gefährliche Gain-of-Function-Forschung im chinesischen Wuhan Institute of Virology (WIV, auch bekannt als Wuhan-Labor) zu finanzieren.

Daszak hatte beispielsweise behauptet, dass eine „Aussperrung“ vom System des amerikanischen National Health Institutes (NIH) der Grund für die zweijährige Verspätung bei der Einreichung eines Jahresberichts von EcoHealth war. Eine forensische Prüfung des Systems ergab jedoch keine Beweise, die diese Behauptung stützen, so der Bericht.

„Der Sonderausschuss hält die Erklärung von EcoHealth für die verspätete Einreichung nicht für glaubwürdig oder konsistent mit Zeugenaussagen und Dokumenten, die während dieser Untersuchung vorgelegt wurden“, hieß es weiter.

Lesen Sie auch US-finanzierte Experimente könnten heimliche Virenmanipulation ermöglicht haben

Abgeordneter: EcoHealth gefährdete nationale Sicherheit der USA

Der Abgeordnete Brad Wenstrup (Republikaner), ein Arzt und Vorsitzender des Gremiums, sagte, dass Daszak „kein guter Verwalter von US-Steuergeldern ist und nie wieder Gelder vom US-Steuerzahler erhalten sollte“.

Daszak und EcoHealth hätten „gefährliche Gain-of-Function-Forschung“ in Wuhan durchgeführt und damit vorsätzlich gegen die Bedingungen eines Multi-Millionen-Dollar-Zuschusses der NIH verstoßen, führte Wenstrup weiter aus. Das habe auch die nationale Sicherheit der USA gefährdet. „Diese unverhohlene Verachtung für das amerikanische Volk“ nannte der Abgeordnete „verwerflich“.

Das NIH und EcoHealth hätten hingegen darauf bestanden, dass es sich bei den Experimenten nicht um Gain-of-Function handelte, weil sie nicht der Definition der Regierung entsprachen. Daszak sagte in vorbereiteten Bemerkungen vor dem Unterausschuss, dass gegenteilige Behauptungen zu den Mythen gehörten, die über EcoHealth im Umlauf seien. „Wir haben es nicht getan. Und die NIH selbst hat festgestellt, dass wir es nicht getan haben“, betonte Daszak. Für die Misserfolge macht er das Labor in Wuhan verantwortlich.

Daszak: „Wir waren sehr klar“

Der Nichtregierungsorganisation EcoHealth genehmigte das NIH zwischenzeitlich gekürzte Zuschüsse zwar wieder, setzte die Finanzierung für Wuhan allerdings für zehn Jahre aus, weil sich das Labor weigerte, Notizbücher mit Informationen über Experimente auszuhändigen.

Vor dem Ausschuss sagte Daszak, dass EcoHealth neue Daten aus dem Labor zu einigen der Virustests erhalten habe und diese nun analysiere. Dass dieser Austausch zustande kam, sei auch der Grund dafür gewesen, EcoHealth wieder Zuschüsse zu gewähren, sagte Dr. Emily Erbelding, eine NIH-Beamtin, vor dem Gremium.

Laut Ausschussbericht habe Daszak der NIH jedoch nicht mitgeteilt, dass sich die Proben noch in Wuhan befanden. So hätten Zeugen ausgesagt, dass der britisch-amerikanische Experte für Infektionsepidemiologie „die wesentliche Tatsache verschwiegen hat, dass die Sequenzen und Proben, für die die Bundesregierung bezahlte, zumindest teilweise unter der Obhut und Kontrolle des WIV standen“, heißt es in dem Bericht.

Weitere Aussagen von Zeugen deuteten darauf hin, dass dies größere Diskussionen um die Wiederbewilligung der Zuschüsse gegeben hätte.

Bei der Befragung am vergangenen Mittwoch wies Daszak den Vorwurf zurück, das NIH nicht informiert zu haben. Er habe dem Institut sehr wohl gesagt, dass das Labor in Wuhan die Proben und EcoHealth die Sequenzen habe. „Wir waren sehr klar“, betonte der Organisationschef.