Wer ist Kash Patel? Trumps Wunschkandidat als neuer FBI-Chef vom US-Senat bestätigt

Präsident Donald Trump hatte den 44-Jährigen Jurist im November 2024 nominiert. Der Anwalt gilt als scharfer Kritiker der Behörde, der er nun vorstehen soll.

Nach Jurastudium ins Justizministerium

Kashyap „Kash“ Patel ist Sohn indischer Einwanderer und wurde am 25. Februar 1980 in New York geboren. Patel schloss 2002 sein Studium der Strafjustiz und Geschichte an der University of Richmond ab. 2005 erhielt er einen Juris Doctor von der Pace University School of Law. Nach dem Jurastudium arbeitete Patel acht Jahre lang als Pflichtverteidiger in Florida, zunächst für Miami Dade County, bevor er in das Bundessystem wechselte. Als Pflichtverteidiger vertrat er mehrere Mandanten, die wegen Straftaten angeklagt waren.

Patel wurde später als Prozessanwalt in der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums (DOJ) und als juristischer Verbindungsmann zum Joint Special Operations Command eingestellt. Im April 2017 begann er, als leitender Berater des damaligen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Devin Nunes, zu arbeiten.

Nunes, der später als Chief Executive Officer bei der Trump Media & Technology Group tätig war, war ein ausgesprochener Verteidiger des ehemaligen Präsidenten. Er nutzte den erheblichen Einfluss des Ausschusses, um aufkommende Narrative zurückzudrängen, die behaupteten, Trumps Wahlkampfteam habe 2016 mit Russland zusammengearbeitet.

In der leitenden Funktion habe Patel Nunes’ Bemühungen, die Anschuldigungen anzufechten, eng unterstützt. Ein Memo, das während Patels Amtszeit veröffentlicht wurde und als „Nunes-Memo“ bezeichnet wird, kritisiert den Umgang des FBI mit dem Antrag auf einen Haftbefehl, der es ihm ermöglichte, den ehemaligen Trump-Wahlkampfberater Carter Page im Jahr 2016 auszuspionieren.

Einige Berichte schrieben Patel damals die Autorenschaft zu, obwohl er nie die Urheberschaft bestätigt hat. Eine Untersuchung des Sonderberaters John Durham gab dem Trump-Lager schließlich recht und kam zu dem Schluss, dass die Agenten bei der Durchführung der Untersuchung durch „Bestätigungsvoreingenommenheit“ motiviert waren. Bei einem Auftritt auf der Conservative Political Action Conference bezeichnete Patel die Russland-Verschwörungstheorie als

die größte Verschwörung, die je gegen das amerikanische Volk begangen wurde“.

Was waren seine bisherigen Aufgaben?

Patel verfügt außerdem über einen umfassenden Hintergrund im Bereich der nationalen Sicherheit. Im Februar 2019 trat Patel in den Nationalen Sicherheitsrat (NSC) ein. Dort arbeitete er zunächst in der Direktion für internationale Organisationen und Bündnisse. Im Juli 2019 wurde er zum leitenden Direktor der Direktion für Terrorismusbekämpfung ernannt, einer zu diesem Zeitpunkt neuen Position. In dieser Funktion beaufsichtigte er die Umsetzung mehrerer Prioritäten während Trumps erster Amtszeit. Dazu gehörte die Eliminierung von ISIS- und al-Qaida-Führern wie Abu Bakr al-Baghdadi und Qasem al-Rimi und die sichere Rückführung zahlreicher amerikanischer Geiseln.

Bevor er zum NSC kam, war Patel als Nationaler Sicherheitsberater und leitender Berater für den Ständigen Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses tätig, wo er die Ermittlungen zu den russischen Aktivmaßnahmen zur Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen 2016 leitete. Gleichzeitig beaufsichtigte er sensible Programme für die Geheimdienste und die US-Spezialeinheiten und arbeitete an der Verabschiedung von Gesetzen zur vollständigen Finanzierung der milliardenschweren Budgets zur Unterstützung von Geheimdienst- und Terrorismusbekämpfungsoperationen weltweit.

Im Februar 2020 trat Patel eine Stelle im Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste an. Dort war er als Stellvertreter des damals amtierenden Direktors der Nationalen Nachrichtendienste, Richard Grenell, tätig. In den letzten drei Monaten von Trumps erster Amtszeit diente Patel auch kurzfristig als Stabschef im Verteidigungsministerium unter dem kommissarischen Verteidigungsminister Christopher C. Miller.

Womit beschäftigt sich Patel außerdem?

Patel hat auch einige Zeit als Autor für die amerikanische Ausgabe der Epoch Times gearbeitet. So führte er beispielsweise 2022 ein Interview mit Donald Trump, schrieb aber auch diverse andere Beiträge. Zudem war er auch Gastgeber der Sendung „Kash’s Corner“ auf EpochTV.

Patel ist auch ein Bestsellerautor, der bereits mehrere Bücher veröffentlicht hat. Dazu gehört eine dreiteilige Kinderbuchreihe mit dem Titel „Das Komplott gegen den König“. Sie verwandelt die Ereignisse während und nach Trumps Präsidentschaft in eine Fantasiegeschichte für Kinder.

Patels erstes Buch für ein erwachsenes Publikum, „Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy“, wurde am 1. August 2023 veröffentlicht. In dem Buch, das zum „Wall Street Journal“-Bestseller wurde, nimmt Patel das ins Visier, was er als „tiefen Staat“ bezeichnet: die geheime Konstellation von nicht gewählten Bundesbürokraten und Strafverfolgungsbeamten, die die täglichen Entscheidungen der Regierung treffen. Und er schlägt Wege vor, wie ihnen entgegengewirkt werden kann.

Trump unterstützte das Buch. Er nannte es einen „brillanten Fahrplan, der jeden korrupten Akteur aufzeigt, damit unsere Behörden und Abteilungen endlich wieder für das amerikanische Volk arbeiten“.

Was würde sich beim FBI mit Patel als Leiter ändern?

Patel gilt als treuer Gefolgsmann Trumps. Angesichts seiner kritischen Haltung gegenüber dem FBI und dem Justizministerium überrascht es kaum, dass er weitreichende Reformen der Arbeitsweise für die Behörde hat. In dieser Funktion würde er eng mit Pam Bondi, Trumps Kandidatin für das Amt des Generalstaatsanwalts, zusammenarbeiten. Patel empfiehlt Trump in seinem Buch „Government Gangsters“, die Führungspersönlichkeiten der Behörde „zu feuern“.

In einem kürzlich geführten Interview erklärte Patel, er sei besorgt über das, was er als „Personalflucht in der Regierung“ bezeichnete. Dabei bezog er sich auf die enorme Zunahme des in Washington stationierten Personals von FBI und DOJ. Das FBI möchte er drastisch verkleinern, um Steuergelder zu sparen. „Ich würde das FBI-Hoover-Gebäude am ersten Tag schließen und am nächsten Tag als Museum des tiefen Staates wiedereröffnen“, berichtete Epoch Times. „Und ich würde die 7.000 Mitarbeiter, die in diesem Gebäude arbeiten, quer durch Amerika schicken, um Kriminelle zu jagen.“

Bestätigt ihn der Ausschuss, hätte Patel auch Zugang zu Informationen über die Aktivitäten des FBI der vergangenen vier Jahre. Sie könnten als Grundlage für Reformen der Behörde dienen.

Wie sehen die deutschen Medien Patel?

Patel hat auch angekündigt, die Strafverfolgungsbehörden auf die Mainstreamnachrichtenmedien loszulassen, die Trump gerne als „Feinde des Volkes“ bezeichnet. Auch gegen Regierungsbeamte, die Informationen an Journalisten weitergeben, wolle er vorgehen, berichtet die „Associated Press“.

Die deutschen Medien sehen Patel überwiegend kritisch. So bezeichneten ihn der „Spiegel“ und die „Frankfurter Rundschau“ als „ultrarechten Hardliner“. Für die „Berliner Morgenpost“ ist Patel „Trumps Racheengel“. Im Gegensatz zu anderen Kandidaten Trumps wie Matt Gaetz oder Pete Hegseth gebe es über Patel keine Schlagzeilen, die ihm schaden könnten, schrieb die „Welt“.