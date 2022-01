Wo war die Antifa 2021?

Einige Antifa-Experten sagen, dass die Aktivisten der antifaschistischen Bewegung das tun, was sie schon immer getan haben: Sie recherchieren im Stillen und entlarven Rassisten und Fanatiker der rechten Ecke.

„In dem breiten Spektrum von Aktivitäten, die im Antifaschismus wirksam sind, bleiben die meisten völlig unbemerkt“, sagte Chad Loder, ein Antifa-Aktivist in Südkalifornien gegenüber „US Today“.

Weil viele Leute die Antifa nur über die Aktionen einer Minderheit von Aktivisten definieren, anstatt die Gesamtheit der Bewegung zu erkennen, verpassen sie das ganze Bild, sagte Stanislav Vysotsky, Professor für Kriminologie.

Die Straßendemonstranten machten nur einen kleinen Teil des antifaschistischen Aktivismus aus und dies sei ohnehin überbewertet, sagte Vysotsky. „Fünfundneunzig Prozent des antifaschistischen Aktivismus sind nicht konfrontativ und gewaltfrei.“

Meldungen, die meist wegen lokalem Bezug die deutsche Medienlandschaft gar nicht erreichen, zeigen ein anderes Bild.

Nach dem Freispruch von Kyle Rittenhouse in Wisconsin versammelten sich am 19. November 2021 rund 200 Menschen in der Innenstadt von Portland.

Rittenhouse hat 2020 zwei Männer während eines Protestes erschossen. Viele Falschinformationen kursieren um den Fall. Es hieß, er wäre Rassist und hätte Schwarze getötet, was nicht der Fall war. Seine Opfer waren weiß und wie Richter später entschieden, handelte er aus Notwehr.

Rittenhouse wurde am 19. November freigesprochen, was in einigen Städten zu gewaltsamen Protesten geführt hat.

Die Behörden meldeten einen Aufstand in Portland, nachdem Demonstranten Fensterscheiben zerschlagen und sich mit der Polizei angelegt hatten, schreibt Zane Sparling von „Portland Tribune“, der bei der Aktion dabei war.

Die Konfrontation spitzte sich zu, als eine schwarz gekleidete Menge Polizeibeamten erspähte, die auf Patrouille waren. Die Beamten verschwanden in dem gesicherten Parkhaus, die Demonstranten ließen jedoch nicht locker und schlugen gegen das heruntergezogene Tor, beschreibt Sparling die Lage.

Die Beamten haben dann einen Blitzknall benutzt, um die Demonstranten zu zerstreuen. Diese schlugen jedoch daraufhin mehrere Fenster im Erdgeschoss des Parkhauses ein.

A person using a wheelchair was knocked over during a protest that was declared a riot by authorities tonight

Portland police clashed with demonstrators who gathered downtown after the acquittal of Kyle Rittenhouse pic.twitter.com/3wLSIhoRNr

— Zane Sparling (@PDXzane) November 20, 2021