Zu impfkritisch? Trump zieht Nominierung für die Leitung des CDC zurück

US-Präsident Donald Trump hat die Nominierung für Dr. Dave Weldon als Leiter für das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zurückgezogen. Der ehemalige Kongressabgeordnete komme für das Amt nicht mehr infrage, berichtet die englischsprachig Epoch Times am Donnerstag, 13. März 2025. Der 71 Jahre alte Weldon sollte sich an dem Tag den Fragen des Senatsausschusses stellen, bevor dieser über eine Besetzung des Amtes mit ihm abgestimmt hätte. Die Anhörung gab das Gremium als abgesagt bekannt.

Kennedy: Zwischen Bedenken und Verärgerung