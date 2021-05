Zweite Bundeswehr-Maschine mit Teilen von Sauerstoffanlage in Indien gelandet

Im von der Corona-Pandemie heftig getroffenen Indien ist ein weiterer Bundeswehr-Airbus mit den letzten Teilen einer Anlage zur Produktion von Sauerstoff gelandet. Die Maschine vom Typ A400 erreichte den Flughafen in Neu Delhi am Freitag.

Im vom neuartigen Coronavirus – ursprünglich aus China – heftig getroffenen Indien ist ein weiterer Bundeswehr-Airbus mit den letzten Teilen einer Anlage zur Produktion von Sauerstoff gelandet.

Die Maschine vom Typ A400 erreichte den Flughafen in Neu Delhi am Freitag, wie die Luftwaffe auf Twitter mitteilte. Die Teile der Anlage würden nach dem Ausladen in ein Corona-Krankenhaus im Süden der indischen Hauptstadt gebracht, twitterte Deutschlands Botschafter in Indien, Walter Lindner.

And yes, here’s second German Air Force transport plane A400M, just touched done in Delhi with second batch of that big oxygen plant. Loading on trucks now and off to Sardar Vallabhbhai Patel Corona Hospital. Let’s see tomorrow how setting up is proceeding. Keep you posted! pic.twitter.com/IjciaswewF

— Walter J. Lindner (@AmbLindnerIndia) May 7, 2021