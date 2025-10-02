Logo Epoch Times

vor 37 Minuten

Gefangenenaustausch: Russland und die Ukraine lassen jeweils 185 Soldaten frei

vor einer Stunde

Dreitägige Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken begonnen

vor 2 Stunden

Dritter landesweiter Protesttag in Frankreich: Beteiligung nimmt ab

vor 3 Stunden

Angriff vor Synagoge in England: Polizei spricht von Terror

vor 3 Stunden

Gaza-Hilfsflotte: Israel will Crew-Mitglieder nach Europa zurückschicken

vor 3 Stunden

Bericht: VW will in Dresden nur 135 Jobs erhalten

vor 5 Stunden

Autogipfel im Kanzleramt: Merz will Wettbewerbsfähigkeit stärken

vor 5 Stunden

Dobrindt will Rückkehrzentren in Drittstaaten vorantreiben - Treffen am Samstag

vor 6 Stunden

Segeljacht brennt in Lübecker Bucht - 73-jähriger Skipper gerettet

vor 6 Stunden

Herbstwetter: Sturm an Nordseeküste

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

02. Oktober: ZDF-Journalist entschuldigt sich | Terrorverdacht | Corona-Impfverweigerung

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Der Bundeswehrsoldat W. hat als Zeitsoldat 20 Jahre gedient und wurde dabei mehrfach mit Leistungsprämien ausgezeichnet. Jetzt wurde er entlassen. (Symbolbild).

Foto: huettenhoelscher, Thiago Santos/iStock / Bildmontage: Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

ZDF-Journalist entschuldigt sich

Elmar Theveßen hat sich nach seinen falschen Aussagen über den ermordeten US-Influencer Charlie Kirk öffentlich entschuldigt. Der ZDF-Journalist hatte behauptet, Kirk habe die Steinigung Homosexueller gefordert. Daraufhin erhielt Theveßen zahlreiche Beleidigungen und Drohungen. Nun korrigierte er: es sei eine verkürzte Darstellung, die so nicht stimmte. Zudem würdigte er Kirks Witwe, die dem Täter vergab und betont: Die Antwort auf Hass sei nicht Hass, sondern Liebe.

Terrorverdacht

Drei mutmaßliche Hamas-Terroristen sitzen nach ihrer Festnahme in Berlin in Untersuchungshaft. Sie sollen Waffen für mögliche Anschläge in Deutschland beschafft haben. Weil zwei der Verdächtigen eingebürgerte Doppelstaatler sind, wird erneut über den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft diskutiert.

Corona-Impfverweigerung

Der Wehrsenat des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig hat eine Berufung des ehemaligen Hauptfeldwebels Michael W. abgewiesen. Dieser war zuvor wegen Äußerungen im Rahmen einer Covid-Impfverweigerung nach 20 Dienstjahren unehrenhaft entlassen worden. Der Anwalt Edgar Siemund kritisierte, dass die Impfverweigerung im Prozess keine Rolle gespielt habe. Auch weshalb der Soldat das Vertrauen in die Führung verloren hat, sei nicht hinterfragt worden.

Verdächtiger Tanker

Französische Soldaten haben einen Öltanker der russischen Schattenflotte geentert und zwei Besatzungsmitglieder festgenommen. Der Tanker wird verdächtigt, an Drohnenflügen über Dänemark beteiligt gewesen zu sein. Die französische Justiz leitete Ermittlungen ein. Die Besatzung soll eine Zusammenarbeit verweigert haben.

Paracetamol und mögliche Risiken

Interne Dokumente des US-Konzerns Johnson & Johnson werfen neue Fragen zur Sicherheit des Schmerz- und Fiebermittels Paracetamol auf. Sie deuten auf mögliche Risiken für vorgeburtliche Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS hin. Während US-Behörden mögliche Warnhinweise prüfen, sehen deutsche und europäische Behörden bislang keinen Beleg für einen solchen Zusammenhang.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.