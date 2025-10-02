Der Tag in 2 Minuten
02. Oktober: ZDF-Journalist entschuldigt sich | Terrorverdacht | Corona-Impfverweigerung
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Lesedauer: 2 Min.
Lesedauer: 2 Min.
ZDF-Journalist entschuldigt sich
Elmar Theveßen hat sich nach seinen falschen Aussagen über den ermordeten US-Influencer Charlie Kirk öffentlich entschuldigt. Der ZDF-Journalist hatte behauptet, Kirk habe die Steinigung Homosexueller gefordert. Daraufhin erhielt Theveßen zahlreiche Beleidigungen und Drohungen. Nun korrigierte er: es sei eine verkürzte Darstellung, die so nicht stimmte. Zudem würdigte er Kirks Witwe, die dem Täter vergab und betont: Die Antwort auf Hass sei nicht Hass, sondern Liebe.
Terrorverdacht
Drei mutmaßliche Hamas-Terroristen sitzen nach ihrer Festnahme in Berlin in Untersuchungshaft. Sie sollen Waffen für mögliche Anschläge in Deutschland beschafft haben. Weil zwei der Verdächtigen eingebürgerte Doppelstaatler sind, wird erneut über den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft diskutiert.
Corona-Impfverweigerung
Der Wehrsenat des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig hat eine Berufung des ehemaligen Hauptfeldwebels Michael W. abgewiesen. Dieser war zuvor wegen Äußerungen im Rahmen einer Covid-Impfverweigerung nach 20 Dienstjahren unehrenhaft entlassen worden. Der Anwalt Edgar Siemund kritisierte, dass die Impfverweigerung im Prozess keine Rolle gespielt habe. Auch weshalb der Soldat das Vertrauen in die Führung verloren hat, sei nicht hinterfragt worden.
Verdächtiger Tanker
Französische Soldaten haben einen Öltanker der russischen Schattenflotte geentert und zwei Besatzungsmitglieder festgenommen. Der Tanker wird verdächtigt, an Drohnenflügen über Dänemark beteiligt gewesen zu sein. Die französische Justiz leitete Ermittlungen ein. Die Besatzung soll eine Zusammenarbeit verweigert haben.
Paracetamol und mögliche Risiken
Interne Dokumente des US-Konzerns Johnson & Johnson werfen neue Fragen zur Sicherheit des Schmerz- und Fiebermittels Paracetamol auf. Sie deuten auf mögliche Risiken für vorgeburtliche Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS hin. Während US-Behörden mögliche Warnhinweise prüfen, sehen deutsche und europäische Behörden bislang keinen Beleg für einen solchen Zusammenhang.
