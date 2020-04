Übersicht zu den neuen Corona-Maßnahmen in Berlin: Ab Montag Maskenpflicht im Nahverkehr

Der Berliner Senat hat heute in einer ersten Stufe verschiedene Corona-Maßnahmen gelockert. Allerdings bedeute dies keine allgemeine Entwarnung, so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. "Das was wir erreicht haben, ist äußerst fragil". Eine erste Übersicht findet sich hier im Artikel.

In Berlin gilt ab Montag (27.4.) eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Da in den Bussen, U-Bahnen oder der S-Bahn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, habe der Senat am Dienstag einen entsprechenden Beschluss gefasst, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag vor Journalisten.

Eine Maskenpflicht in Geschäften, wie es sie in verschiedenen anderen Bundesländern gibt, wird es in Berlin nicht geben. Auch ist zunächst kein Bußgeld für die Maskenpflicht geplant. Der Senat baut auf eine selbstverpflichtende Umsetzung. Kinder sollen möglichst auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für Menschen, die sich nicht selbst eine Maske organisieren können (zum Beispiel aus finanziellen Gründen) werden in den Bezirken dezentral kostenlose Masken durch die Stadt verteilt.

Müller: „Das was wir erreicht haben, ist äußerst fragil“

Berlins Regierender Bürgermeister erklärte zudem auf der heutigen Pressekonferenz (21.4.), dass trotz der jetzigen Lockerungen der Grundsatz bestehen bleibt, dass jede Person weiterhin seinen physischen Kontakt zu anderen Menschen auf ein Mindestmaß reduziert und 1,50 Meter Abstand hält.

Die Lockerungen bedeuten nicht, dass es eine allgemeine Entwarnung gäbe, so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. „Das was wir erreicht haben, ist äußerst fragil“. Derjenige, der sich nicht daran halte riskiere einen „Rückfall“, so Müller weiter.

Grundlage für die vergangenen, die jetzigen aber auch die zukünftigen Entscheidungen des Senates wären Maßnahmen die der Gesundheit der Berliner dienen.

Auch im Bereich des Einzelhandel gibt es Veränderungen. Alle Geschäfte, die entweder eine Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter haben oder ihren Bereich so absperren können, dass nur 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zugänglich sind, dürfen öffnen. Dabei muss sichergestellt werden, dass sich nur so viele Personen im Geschäft gleichzeitig aufhalten, wie nach einem Schlüssel errechnet wurden. Der Schlüssel liegt bei einem Kunde pro 20 Quadratmeter.

Auch Malls und Einkaufscenter können wieder öffnen. Allerdings müssen alle Geschäfte dort sich an die 800 Quadratmeter-Regel und die besonderen Hygiene- Abstands- und Zugangsregeln halten. In der Mall dürfen sich auch nur so viele Menschen aufhalten wie sich rechnerisch durch die „Ein-Kunde-auf-20-Quadratmeter-Regel“ angewendet auf die Gesamtverkaufsfläche aller geöffneten Geschäfte ergibt.

In der Gastronomie sind weiterhin nur Take-away und Lieferdienste erlaubt

Im Bereich der Gastronomie bleibt es weiterhin wie gehabt: Take-away und Lieferdienste sind die einzigen Formen, die im gastronomischen Bereich erlaubt sind. Berlin blickt auf die anstehende Konferenz der Ministerpräsidenten. Man will keinen Alleingang in dieser Hinsicht machen, erklärte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp (Bü 90/Grüne).

Kontaktloses Sportreiben (Tennis, Leichtathletik etc.) wird ab morgen wieder auf Sportanlagen im Freien möglich sein, allerdings ohne Gruppenbildung. Mannschaftssportarten sind davon ausgeschlossen. Die Fitnessstudios bleiben weiter geschlossen.

Religiöse Versammlungen (also zum Beispiel Gottesdienste) in Kirchen, Moscheen und Synagogen sind ab dem 4. Mai für bis zu 50 teilnehmende Personen mit Einhaltung der Abstandsregelung (1,50 Meter Abstand) wieder erlaubt. Auch bei den Taufen, Hochzeiten und anderen Veranstaltungen gibt es ab dem 27.4. Erleichterungen. Hier können zukünftig 20 Personen daran teilnehmen.

Botanische Gärten, Tierpark Tiergarten und andere große öffentliche Einrichtungen können zum Wochenende wieder eröffnet werden. Dies gilt ab dem 4. Mai auch für öffentliche Bibliotheken, Galerien und Museen.

(er/afp)