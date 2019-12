AfD-Chef Chrupalla im Video: Er will eine starke Stimme der Mittelschicht sein

Tino Chrupalla, der nach seiner Wahl als Nachfolger von Alexander Gauland gemeinsam mit Jörg Meuthen die AfD anführt, sieht es als sehr wichtig an, dass sich die AfD in ihrer Politik künftig verstärkt dem Mittelstand widme. „Ich bin die starke Stimme nicht nur des Ostens, sondern auch der Handwerker und des Mittelstands“, so der neue AFD-Vorsitzende.

Er ergänzte: „Die Mittelschicht erodiert und wird kaum noch in einer Partei vertreten. Letzteres aber will ich in der AfD tun.“

„Phönix“ interviewte mit dem Moderator Alexander Kähler den am Vortag neu gewählten Bundessprecher der #AfD Tino #Chrupalla auf dem #Parteitag in Braunschweig (01.12.19). Hier das Interview:



Seine Aufgabe sei es nun, die unterschiedlichen Strömungen in der AfD zusammenzuführen und bei umstrittenen Sachfragen zu gemeinsam getragenen Entscheidungen zu kommen. „Ich bin da sehr zuversichtlich“, gab sich Chrupalla optimistisch.

Chrupalla zeigte sich mit der Entwicklung seiner Partei zufrieden. „Wir werden erwachsen. Nach sechs Jahren merkt man, dass unsere Parteitage viel konzentrierter stattfinden und wir professioneller auftreten“, sagte Chrupalla am Sonntag am Rande des AfD-Parteitags in Braunschweig dem Fernsehsender Phoenix. (dts/ks)