Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Autoaktien brechen nach Gewinnwarnung bei Porsche und VW ein

vor 12 Minuten

Deutsche Bahn: Neue Bahnchefin und drei Sofortprogramme

vor 29 Minuten

EU-Abkommen mit Indonesien: Deutsche Industrie hofft auf Rohstoffe

vor einer Stunde

Goldpreis erreicht Rekordhoch: 3.166 Euro pro Unze

vor einer Stunde

Seit einem Monat in Österreich unterwegs: Nun wurde Elch „Emil“ eingefangen

vor 2 Stunden

Linnemann: Sozialsysteme werden systematisch geplündert

vor 3 Stunden

„Lebensbedrohlich“: Super-Taifun steuert auf Philippinen zu

vor 3 Stunden

Sehr gute Kirschen- und Birnenernte in diesem Jahr

vor 4 Stunden

Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen steigt kaum noch

vor 4 Stunden

Loewe sucht die Superreichen - Kopfhörer für 100.000 Euro

Logo Epoch Times
AfD warnt Union vor Richterwahl

AfD warnt vor Kaufhold-Wahl - sie befürworte „radikale Klimapolitik“ am Parlament vorbei

AfD-Parlamentsgeschäftsführer Baumann sieht die Nominierung von Ann-Katrin Kaufhold für das Verfassungsgericht kritisch. Es sei ein „Teil eines Unterwanderungsversuchs“, mit dem „linksgrüne Kräfte“ das Karlsruher Gericht auf Linie bringen wollten.

top-article-image

Ann-Katrin Kaufhold sähe die SPD ebenfalls gern in Karlsruhe.

Foto: C.Olesinski/LMU/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die AfD hat die Unionsfraktion im Bundestag eindringlich vor der Wahl der von der SPD aufgestellten Juristin Ann-Katrin Kaufhold zur Verfassungsrichterin gewarnt. Kaufhold sei eine „Aktivistin“ mit radikalen Positionen etwa in der Klimapolitik, sagte AfD-Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann in Berlin.
Sollten die Abgeordneten von CDU und CSU bei der für Donnerstag geplanten Wahl im Bundestag der Juristin tatsächlich zur Mehrheit verhelfen, wäre dies ein „Skandal“.

Baumann: „Unterwanderungsversuch linksgrüner Kräfte“

Baumann wertete Kaufholds Nominierung für das Verfassungsgericht als „Teil eines Unterwanderungsversuchs“, mit dem „linksgrüne Kräfte“ das Karlsruher Gericht auf Linie bringen wollten.
Mehr dazu
Die Union dürfe dies nicht unterstützen. Kaufhold befürworte „eine radikale Klimapolitik am Parlament vorbei mit den Gerichten“. Sie wolle zudem ein AfD-Verbot und könne sich Enteignungen vorstellen.
Kaufhold war Mitglied einer Kommission, die sich im Auftrag des Berliner Senats mit der „Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“ beschäftigte.
Die Kommission war eingesetzt worden, um Wege zur rechtssicheren Umsetzung des Berliner Volksentscheid zu Vergesellschaftungen zu erarbeiten. Aus dieser Funktion leiten Kritiker den Vorwurf ab, Kaufhold sei eine Befürworterin von Enteignungen.
Mehr dazu

Klimapolitik, Gerichte und Parlament

Der Vorwurf der Radikalität in der Klimapolitik zielt auf Äußerungen Kaufholds ab, wonach sie den Gerichten in diesem Bereich eine wichtige Rolle zumisst, weil sich Parlamente oft mit der Umsetzung „unpopulärer Maßnahmen“ schwer täten.
Zugleich stellte Kaufhold allerdings fest, dass die politische Legitimation von Parlamenten deutlich höher sei als die von Gerichten.
Insgesamt soll der Bundestag am 25. September drei neue Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts wählen. Mit dem von der Union aufgestellten Kandidaten Günter Spinner habe die AfD kein Problem, sagte Baumann. „Den Herrn Spinner können wir uns vorstellen.“
Die von der SPD nominierte Verfassungsrichter-Kandidatin Sigrid Emmenegger wollte Baumann öffentlich nicht kritisieren: Sie sei „nicht durch öffentliche Äußerungen hervorgetreten, dass man da kritisch einhaken“ müsse. (afp/ks)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.