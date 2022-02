AfD zu Ukraine-Krieg: Es hätte verhindert werden können – allein der Wille fehlte

Der AfD-Landesvorstand Brandenburg zeigt sich erschüttert über den russischen Einmarsch in die Ukraine. Kritisiert aber auch den Westen für die Unnachgiebigkeit im Umgang mit der russischen Staatsführung.

Seitens der Partei heißt es, dass die Eskalation in der Ukraine „über Wochen von den Mainstreammedien und einzelnen Politikern herbeigeredet“ worden sei. Aber Deutschland dürfe nun nicht den Fehler machen, nur Russland alleine für diese Entwicklung verantwortlich zu machen. Zur Beurteilung dieser Eskalationsstufe dürfe ein Blick zurück nicht fehlen: „Nach der Beendigung des Kalten Krieges hat die Nato sich im Osten immer weiter in Richtung Russland ausgeweitet“, so die Partei.

Russland habe man hierbei isoliert und in den letzten Jahren zunehmend aus einer gemeinschaftlichen Diskussion um wichtige politische Entscheidungen herausgehalten. Nun sei die Diskussion um eine Aufnahme der Ukraine in die Nato angestanden, „wonach der einstige Versuch, die Ukraine im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens der Völker, als neutralen Staat zu bewahren“, gefährdet worden sei. „Eine klare Aussage der Nato, die Ukraine nicht in die Nato aufzunehmen, steht bis heute aus“, beklagt die AfD. Damit und mit „erheblichen Waffenlieferungen“ in den letzten Jahren in die Ukraine sei die Gefahr bezüglich der Sicherheitsinteressen Russlands gewachsen.

Der Versuch der letzten Wochen, durch die Androhung von Sanktionen zusätzlich zur Nato-Osterweiterung auf Russland einzuwirken, sei bereits in der Vergangenheit gescheitert und werde auch künftig Russland von seinem Handeln nicht abbringen. Stattdessen hätte die aktuelle Eskalation durch ernsthafte Bemühungen, die Nato nicht in Richtung Osten zu erweitern, Russland selbst in die Nato-Verhandlungen aufzunehmen, regelmäßige gemeinsame Gespräche auf Augenhöhe zu führen, vermieden werden können, wenn nur der Wille dazu vorhanden gewesen wäre.

„Jedoch rechtfertigt all das nicht den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands. Im Sinne des Friedens in Europa, des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und der Vermeidung weiterer Eskalationen müssen sachliche zielorientierte Verhandlungen im Vordergrund eines friedlichen Miteinanders stehen, was die unverzügliche Einstellung aller Kampfhandlungen voraussetzt“, so der AfD-Landesvorstand Brandenburg.

Russland hatte am Donnerstagmorgen mit einem Großangriff auf die Ukraine begonnen. (pm/red)