Analyse aus Nordrhein-Westfalen: Syrer spielen bei Gewalttaten die Hauptrolle

Die Zahl syrischer Tatverdächtiger in Nordrhein-Westfalen hat sich zwischen 2015 und 2024 verfünffacht. Das geht aus einer Analyse mit dem Namen „Euphrat“ hervor, die Herbert Reul, Innenminister des mit etwa 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundeslandes, heute Mittag vorstellte. Auffällig sei auch die hohe Zahl an gewaltbereiten jungen und Jugendlicher Syrer.

Die Analyse kommt 30 Jahre zu spät

Die Strukturanalyse zur Kriminalität syrischer Tatverdächtiger haben das Landeskriminalamt (LKA) und die Sicherheitskooperation Ruhr (SiKo Ruhr) erstellt. Clankriminalität und organisierte Kriminalität seien dabei allerdings nur punktuell festgestellt worden. Für den CDU-Politiker Reul ist das kein Grund zur Entwarnung. Man müsse die Entwicklungen weiterhin aufmerksam beobachten und dagegen vorgehen.

Der NRW-Innenminister kritisierte in dem Zusammenhang Versäumnisse in den vergangenen Jahrzehnten. So kämen Analysen wie „Euphrat“ 30 Jahre zu spät. „Wir merken, was wir da für Probleme haben“, sagt Reul.

Das Projekt sei sehr arbeitsintensiv gewesen, so Reul. Anlass dafür waren die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Castrop-Rauxel und Essen im Juni 2023. Nach diesen Vorfällen war es ein Ziel, die Strukturen der Kriminalität syrischer Staatsangehöriger zu untersuchen.

Die an der Analyse Beteiligten werteten über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren Polizeistatistiken und Akten aus den Ausländerbehörden aus. Außerdem analysierten sie Ermittlungsverfahren und führten Interviews mit Wissenschaftlern und weiteren Experten. Ziel war es herauszufinden, ob sich innerhalb der syrischstämmigen Bevölkerung clanähnliche oder organisierte Strukturen herausbilden. Mit türkisch-arabischer Clankriminalität „haben wir noch gut zu tun. Den Kampf dagegen führen wir heute noch mit viel Ausdauer. Mehr brauchen wir also davon nicht.“

Die Zahl der tatverdächtigen Syrer steigt von 3.400 auf 17.000

Die Analyse habe ergeben, dass das Gros der syrischen Tatverdächtigen sich nicht organisiere. Die meisten Straftaten gehen auf Einzelpersonen oder kleine, lose Gruppen zurück, heißt es weiter. Auffällig hoch sei der Anteil an Gewaltdelikten wie Körperverletzung, Raub und Nötigung.

Der Anteil syrischer Tatverdächtiger liege hier bei 38 Prozent. Bei anderen nicht deutschen Tatverdächtigen seien es etwa 25 Prozent.“ Wie eingangs bereits erwähnt, verfünffachte sich die Zahl möglicher Täter aus Syrien seit 2015. Reul nannte dazu konkrete Zahlen. Tauchten vor einer Dekade in der Statistik der Kriminalpolizei knapp 3.400 Tatverdächtige aus dem vorderasiatischen Land auf, waren es 2024 rund 17.000. Im selben Zeitraum verdreifachte sich die Zahl der Syrer an der Gesamtbevölkerung Nordrhein-Westfalens.

Syrer tauchten im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität in „nur zwei Prozent aller Verfahren auf“. Diese Zahl kann aber nichtberuhigen, betonte Reul. Denn im Bereich der Schleuserkriminalität tauchten Syrer „so oft auf Tatverdächtige auf wie fast keine andere Nationalität“. Das Potenzial, dass sich kriminelle Strukturen mit syrischer Urheberschaft entwickeln und festigen, sei vorhanden. „Also Entwarnung können wir nicht geben.“ Denn letztlich wisse und sehe man nicht alles.

Reul: Männlichkeitsgehabe unter Jugendlichen inakzeptabel

Sorge bereite die hohe Gewaltbereitschaft vor allem unter jugendlichen und heranwachsenden Syrern. Auch hier sehe man die Gefahr, dass diese weiter steige. Syrer nutzten im Vergleich zu anderen Gruppen am häufigsten das Messer als Tatmittel. Sie seien aber auch überdurchschnittlich oft selbst Opfer. Dies gelte für Messerattacken ebenso wie für Angriffe mit Säure.

„Also wenn es abends mit der Clique rausgeht, wird das Messer ganz selbstverständlich in der Bauchtasche verstaut. Allzeit bereit, immer dabei“, führt Reul aus. Die Devise lautet: Was ich mit Worten nicht lösen lässt, muss das Messer lösen. Dieses „Männlichkeitsgehabe“ sei inakzeptabel. Auch wenn Syrer bei Kleinkriminalität und organisierter Kriminalität „eher Komparsen sind, spielen sie bei der Gewaltkriminalität die Hauptrolle“.

Die Frage nach der Existenz von Clankriminalität beantwortet der CDU-Politiker mit „Jein“. Aktuell gebe es sie nicht, doch sie sei nicht auszuschließen, „dass sich das weiterentwickelt“. Daher müsse man das weiter beobachten.