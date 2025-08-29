Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Israel birgt Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

vor 32 Minuten

Koffer mit Leiche im Bach: Sonderkommission vor einem Rätsel

vor einer Stunde

Deutsch-französischer Ministerrat berät über Wirtschaftspolitik

vor einer Stunde

Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen Irans auf

vor 2 Stunden

NRW erfasst jetzt mehrere Staatsbürgerschaften in Kriminalstatistik

vor 3 Stunden

Messerattacke in Dresden - Fahndung mit Foto nach zweitem Täter

vor 4 Stunden

Nach Paypal-Ausfall: Verbraucherschützer fordern europäische Alternativen

vor 4 Stunden

Mehr als 15.000 Hotels wollen gegen Booking.com klagen

vor 5 Stunden

Grüne und Linke fordern zügige Verfassungsrichterwahl - Kritik an Union und SPD

vor 6 Stunden

Ramelow für neue Nationalhymne und Abstimmung über die Farben „Schwarz-Rot-Gold”

Logo Epoch Times
Bundesagentur für Arbeit

Arbeitslose in Deutschland steigen auf über 3 Millionen - Höchststand seit 2015

Zuletzt war die Arbeitslosigkeit im August vor 15 Jahren so hoch. Dennoch blicken Fachleute mit etwas mehr Optimismus auf die nächsten Monate.

top-article-image

Bremen und Berlin haben weiter die höchste Arbeitslosenquote.

Foto: Sina Schuldt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Sommerpause und Konjunkturschwäche lassen die Arbeitslosigkeit in Deutschland so hoch steigen wie seit vielen Jahren nicht mehr.
Die Zahl der Arbeitslosen erhöht sich im August im Vergleich zum Vormonat um 46.000 auf über 3 Millionen Menschen. Das seien 153.000 mehr als im August 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Sommerpause erklärt Entwicklung alleine nicht

„Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt“, sagte die Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles.
„Es gibt allerdings auch erste Anzeichen einer Stabilisierung“, so die ehemalige SPD-Chefin.
Die Arbeitslosenzahlen steigen in der Regel über den Sommer, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden.
Die August-Zahlen waren aber zuletzt vor 15 Jahren so hoch. Über der Grenze von drei Millionen lag die Zahl der Arbeitslosen zum letzten Mal im Februar 2015.

Stabilisiert sich der Arbeitsmarkt?

Im bundesweiten Vergleich lag die Arbeitslosenquote in den Stadtstaaten Bremen (11,8 Prozent) und Berlin (10,5) weiterhin am höchsten, in den südlichen Bundesländern Bayern (4,2) und Baden-Württemberg (4,7) am niedrigsten.
ie Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. August vorlag.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht trotz des neuen Höchststands bei der Arbeitslosigkeit erste Lichtblicke. Für das Arbeitsmarktbarometer befragen die Fachleute monatlich alle Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate.
Im August erwarteten sie erstmals seit drei Jahren, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit ein Ende hat. Auch die Beschäftigung könnte demnach wieder Fahrt aufnehmen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.