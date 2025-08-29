Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Israel birgt Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

vor 34 Minuten

Koffer mit Leiche im Bach: Sonderkommission vor einem Rätsel

vor einer Stunde

Deutsch-französischer Ministerrat berät über Wirtschaftspolitik

vor 2 Stunden

NRW erfasst jetzt mehrere Staatsbürgerschaften in Kriminalstatistik

vor 3 Stunden

Messerattacke in Dresden - Fahndung mit Foto nach zweitem Täter

vor 4 Stunden

Nach Paypal-Ausfall: Verbraucherschützer fordern europäische Alternativen

vor 4 Stunden

Arbeitslose in Deutschland steigen auf über 3 Millionen - Höchststand seit 2015

vor 4 Stunden

Mehr als 15.000 Hotels wollen gegen Booking.com klagen

vor 5 Stunden

Grüne und Linke fordern zügige Verfassungsrichterwahl - Kritik an Union und SPD

vor 6 Stunden

Ramelow für neue Nationalhymne und Abstimmung über die Farben „Schwarz-Rot-Gold”

Logo Epoch Times
Atomstreit

Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen Irans auf

Das Auswärtige Amt warnt aufgrund der Zuspitzung des Atomstreits vor Reisen in den Iran. Deutsche Staatsangehörige, die sich dort aufhalten, sollen das Land verlassen.

top-article-image

Die deutsche Botschaft in Teheran. Symbolbild.

Foto: Michael Gruber/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Auswärtige Amt hat vor Reisen in den Iran gewarnt. Zugleich forderte es deutsche Staatsangehörige auf, das Land zu verlassen.
Die deutsche Botschaft in Teheran könne derzeit nur eingeschränkt konsularische Hilfe leisten, teilte das Ministerium mit.
Hintergrund ist die Zuspitzung des Atomstreits mit dem Iran und die Entscheidung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, wegen wiederholter iranischer Verstöße gegen das Atomabkommen den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen.

Iran habe in Vergangenheit bereits mit Konsequenzen gedroht

Da iranische Regierungsvertreter in der Vergangenheit für diesen Fall mit Konsequenzen gedroht hätten, könne nicht ausgeschlossen werden, dass deutsche Interessen und Staatsangehörige im Iran von Gegenmaßnahmen betroffen sein werden, so das Auswärtige Amt.
Mehr dazu
Der Snapback-Mechanismus dient dazu, den Iran bei Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Wiener Atomdeals von 2015 wieder mit Sanktionen belegen zu können.
Nachdem das Abkommen faktisch nicht mehr umgesetzt wird, hat Teheran diese Maßnahme als illegitim kritisiert. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.