Aufsichtsratsposten

Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo

Eigentlich wollten Union und SPD die Deutsche Bahn und deren Infrastrukturtochter InfraGo stärker voneinander trennen. Eine frische Personalie zeigt nun in die andere Richtung.

Evelyn Palla ist seit 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.

Redaktion
Bahnchefin Evelyn Palla ist nun auch Aufsichtsratsvorsitzende der Infrastrukturtochter DB InfraGo. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem InfraGo-Aufsichtsrat erfuhr, wählte das Gremium Palla am Montag zu seiner Vorsitzenden. Palla übernimmt damit die Aufsicht über die wichtige Infrastruktursparte, die die Sanierung und den Ausbau des Schienennetzes verantwortet.
Eigentlich hatte sich die schwarz-rote Koalition vorgenommen, den Bahnkonzern personell neu aufzustellen und die DB InfraGo stärker vom Konzern zu trennen. Mit Pallas neuem Posten im Aufsichtsrat wachsen Tochter und Konzern aber wieder enger zusammen.
Zuvor hätte auch der InfraGo-Vorstandsvorsitzende Philipp Nagl eigentlich ausgetauscht werden sollen. Er blieb im Amt, weil sein designierter Nachfolger Dirk Rompf Ende September nach heftiger Kritik an seiner Person nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand.
Palla ist seit 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn. Sie löste Richard Lutz ab, der den bundeseigenen Konzern fast acht Jahre lang geführt hatte. Das Schienennetz ist marode, es gibt zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle. (dpa/red)

