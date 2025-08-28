Berlin: Polizei durchsucht von Linksextremisten besetztes Haus

Polizisten sind am Donnerstagmorgen in Berlin zu einer Durchsuchung in einem zum Teil besetzten Haus in Friedrichshain ausgerückt. Betroffen ist ein Gebäude in der Rigaer Straße, wie die Beamten im Onlinedienst X mitteilten. Dabei sollen die aktuellen Bewohner identifiziert werden. Ein Teil der Rigaer Straße wurde dafür gesperrt. Rund 700 Beamte sind im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Aktuell betreten unsere Einsatzkräfte einen Gebäudekomplex in der Rigaer Str. in #Friedrichshain auf Basis richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse. Im Rahmen des Schutzes privater Rechte ist das Ziel der Maßnahme, die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen zu…— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 28, 2025

In den vergangenen Jahren hatte es um das von Linksextremisten besetzte Haus schon zahlreiche Einsätze gegeben. Es gilt als Symbolprojekt und Treffpunkt der linksextremen Szene.

Das Gebäude wurde bereits 1990 besetzt. Wiederholt gab es dort bei Versuchen der Behörden, das Haus zu durchsuchen, schon schwere Ausschreitungen. (afp/red)