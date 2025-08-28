Logo Epoch Times

700 Beamte im Einsatz

Berlin: Polizei durchsucht von Linksextremisten besetztes Haus

Polizisten sind in Berlin zu einer Durchsuchung in einem zum Teil besetzten Haus in Friedrichshain ausgerückt. Betroffen ist ein Gebäude in der Rigaer Straße, wie die Beamten im Onlinedienst X mitteilten.

Rigaer Straße in Berlin.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Polizisten sind am Donnerstagmorgen in Berlin zu einer Durchsuchung in einem zum Teil besetzten Haus in Friedrichshain ausgerückt. Betroffen ist ein Gebäude in der Rigaer Straße, wie die Beamten im Onlinedienst X mitteilten. Dabei sollen die aktuellen Bewohner identifiziert werden. Ein Teil der Rigaer Straße wurde dafür gesperrt. Rund 700 Beamte sind im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.
 

In den vergangenen Jahren hatte es um das von Linksextremisten besetzte Haus schon zahlreiche Einsätze gegeben. Es gilt als Symbolprojekt und Treffpunkt der linksextremen Szene.
Das Gebäude wurde bereits 1990 besetzt. Wiederholt gab es dort bei Versuchen der Behörden, das Haus zu durchsuchen, schon schwere Ausschreitungen. (afp/red)

