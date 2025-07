Berlins Regierungschef lässt „Brandmauer“ zur Linksfraktion weiter wackeln

Mit Unterstützung der Oppositionsfraktionen von Linken und Grünen hatte der schwarz-rote Berliner Senat kürzlich eine große Verwaltungsreform nebst Änderung der Landesverfassung verabschieden lassen – nun will der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) den Austausch mit diesen beiden der drei nicht in der Landesregierung vertretenen Fraktionen offenbar zum Regelfall machen. Nur die Alternative für Deutschland (AfD) soll weiter ausgegrenzt bleiben.

Die von Wegner als „Spitzenrunde“ titulierten Treffen aus der Zeit des Ringens um das neue Landesorganisationsgesetz (LOG) sollen im September fortgesetzt werden. Zunächst, um offene Fragen zur Umsetzung des LOG zu erörtern.

„Perspektivisch“ wolle man die Konferenzen aber „auch auf weitere Themenfelder“ ausdehnen, erklärte ein Sprecher der Senatskanzlei dem „Tagesspiegel“. Das Blatt hatte als erstes Medium über die Pläne Wegners berichtet. Einzelheiten zu künftigen Gesprächsthemen befänden sich noch in Abstimmung, so der Senatskanzleisprecher.

Die Epoch Times bat unter anderem die Bundesspitze der CDU, die CSU, die Berliner CDU-Fraktion sowie die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus um Stellungnahmen zu Wegners Vorstoß und zum Bröckeln der „Brandmauer“ in Richtung links. Auch Wegner selbst wurde ein Fragenkatalog zugeschickt.

Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels lagen allerdings von keiner Seite Antworten vor.

Wegner hatte seine Öffnung zu einer regelmäßigen fraktionsübergreifenden Spitzenrunde gegenüber dem „Tagesspiegel“ ( Bezahlschranke ) damit begründet, es sei „gerade in Zeiten schwindenden Vertrauens in demokratische Institutionen“ entscheidend, „dass überparteilich, lösungsorientiert und konstruktiv zusammengearbeitet“ werde – und zwar „dort, wo es um die Sache geht und nicht um parteipolitische Profilierung“.

„Solche Formate können der Beginn einer neuen politischen Kultur sein“, gab sich der Mann aus Spandau zuversichtlich.

Vor ihm war der Stadtstaat 22 Jahre lang von den Sozialdemokraten Klaus Wowereit (2001–2014), Michael Müller (2014–2021) und Franziska Giffey (2021–2023) an der Regierungsspitze geleitet worden.

Die beiden Regierungsfraktionen CDU (52 Sitze) und SPD (35) verfügen im Abgeordnetenhaus nur über knapp 55 Prozent der Stimmen. Mit den Vertretern der Grünen (34 Sitze) und der Linken (20) wurde die Hürde der Verfassungsmehrheit am 26. April 2025 klar übersprungen . Die AfD-Fraktion besteht in Berlin lediglich aus 16 Abgeordneten.

Das Reformgesetz „zur Neuordnung der Beziehungen zwischen Senat und Bezirken (Verwaltungsstrukturreformgesetz – VStRefG)“, das nach den Worten der Berliner SPD-Fraktion „für eine effizientere, bürgerfreundlichere und klar strukturierte Verwaltung in der Stadt“ sorgen soll, soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Bis dahin und darüber hinaus soll es „mit einem grundlegenden Implementierungsprozess […] flankiert werden“, wie es auf Seite 4 der Vorlage zur Beschlussfassung heißt (Drucksache 19/2353, PDF ). Das dadurch erneuerte Landesorganisationsgesetz werde das bisher geltende Allgemeine Zuständigkeitsgesetz (AZG) ablösen, so die SPD-Fraktion.