BW-Trend: Die SPD liegt im Südwesten erstmals vor der CDU

Sieben Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg und zweieinhalb Wochen nach der Bundestagswahl können SPD und FDP in einer neuen Umfrage starke Zuwächse in dem Bundesland verzeichnen.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten BW-Trend von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der „Stuttgarter Zeitung“ käme die SPD auf 20 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Das wären neun Prozentpunkte mehr als bei der tatsächlichen Landtagswahl im März.

Die FDP liegt in der Gunst der baden-württembergischen Wähler derzeit bei 15 Prozent, das sind viereinhalb Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl. Die Regierungsparteien Grüne und CDU verlieren dagegen an Zustimmung.

Die Grünen blieben mit 27 Prozent zwar stärkste Kraft, würden aber gegenüber der Landtagswahl 5,6 Prozentpunkte verlieren. Die CDU käme auf 17 Prozent, noch einmal 7,1 Prozentpunkte weniger als ihr Rekordtief vom März. Die AfD käme beinahe unverändert auf neun Prozent (Landtagswahl: 9,7), die Linke wäre mit drei Prozent weiter nicht im Landtag vertreten.

Andreas Stoch: „Grün-schwarze Regierung verliert an Zuspruch“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verliert laut Umfrage etwas an Beliebtheit. 65 Prozent der Bürger sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden, das ist ein Minus von sechs Punkten. Kretschmann ist aber noch immer deutlich beliebter als sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl (CDU), der nur 32 Prozent überzeugen kann.

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer twitterte: „Auch die Umfrage des SWR sieht die FDP im Südwesten deutlich im Aufwind.“ SPD-Landeschef Andreas Stoch erklärte, die Zahlen machten deutlich, „dass die grün-schwarze Regierung an Zuspruch verliert und sich die Wähler auch hier in Baden-Württemberg ein fortschrittliches Bündnis wünschen, das nicht nur Worthülsen produziert, sondern die Probleme auch anpackt und Lösungen schafft.“

Die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand teilten dagegen mit, die Umfrage zeige, dass Wähler weiter den Grünen das größte Vertrauen entgegenbrächten. „Es ist nicht verwunderlich, dass so kurz nach der Bundestagswahl auch die aktuellen Umfragezahlen für Baden-Württemberg durch die Ereignisse im Bund beeinflusst sind“, erklärten sie. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!