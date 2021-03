Corona-Maßnahmen: Bundesregierung widerspricht Befürchtungen von Top-Virologen Bossche

Die Bundesregierung sieht im Zusammenhang mit den Impfungen während der Corona-Pandemie keine Nachteile für die Geimpften. Damit widerspricht die Regierung den Befürchtungen des Virologen Geert Vanden Bossche.

Die Bundesregierung hat sich zu den Aussagen des Top-Virologe Geert Vanden Bossche zu Wort gemeldet. Bossche behauptet: Das Impfen von Menschen inmitten der Corona-Pandemie führe dazu, dass das Virus ansteckender wird. Auch die Resistenz der Viren würde zunehmen, was zu Mutationen führe.

Zudem wird laut Bossche die Massenimpfung gegen das Corona-Virus „höchstwahrscheinlich die adaptive Immunflucht weiter verstärken, da keiner der aktuellen Impfstoffe die Übertragung der viralen Varianten verhindert“.

Der Virologe war im Bereich der Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung für die Pharmaunternehmen Novartis und GlaxoSmithKline sowie für die Organisation GAVI und die Bill & Melinda Gates Stiftung tätig. Er ist kein Impfgegner.

Auf die Frage der Epoch Times, wie die Bundesregierung die Warnungen von Bossche betrachtet und in welcher Form sie und das ihr angeschlossene Robert Koch-Institut in Zukunft „natürliche“ Virusmutationen von Mutationen unterscheiden wird, die aufgrund veränderter Bedingungen der „Wirte“ entstanden sind, heißt es seitens der Regierung:

Die derzeit bekannten SARS-CoV-2-Varianten sind vor dem Einsatz von Impfstoffen entstanden. Das Robert Koch-Institut (RKI) beobachtet die aktuelle epidemiologische Entwicklung auch auf dem Gebiet der Virusmutationen sehr genau und wird die Bundesregierung frühzeitig informieren, sollte es zu sogenannten „Escape-Mutationen“ kommen. Bisher deuten die vorhandenen Daten darauf hin, dass die zugelassenen Impfstoffe gegen die bekannten Mutationen wirken.“

Weiter heißt es, das RKI werte die epidemiologische Entwicklung auf dem Gebiet der Virusmutationen fortlaufend aus. Zudem würden dem RKI bisher vorliegende Daten darauf hinweisen, dass geimpfte Personen, die sich infizieren, allenfalls „zu einem sehr geringen Maße“ infektiös seien.

Indes warnte Bossche auch davor, dass die Impfung während der Pandemie sowie die Isolation das Immunsystem zerstört. Er sei „mehr als besorgt“ darüber, was dieser virale Ausbruch anrichten wird. Die Menschheit werde durch die Impfstoffe „eine schwere Schädigung der angeborenen Immunität“ erleiden, so der Virologe.

Die Bundesregierung sieht keine nachteilige Wirkung auf das Immunsystem durch Isolation oder Impfungen während der Pandemie.

Diesbezüglich heißt es seitens der Regierung: „Diese Gefahr wird nicht gesehen. Im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung und -surveillance des RKI werden die nicht übertragbaren Erkrankungen überwacht und routinemäßig auch für den Zeitraum der Pandemie und danach bzgl. Häufigkeit bzw. verändertem Vorkommen analysiert.“

Entschädigung von Impfopfern

Auf die Frage, wie Impfopfer entschädigt werden, antwortete die Bundesregierung folgendermaßen: „Nach § 6 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist der Verdacht einer über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung namentlich meldepflichtig gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt. Dieses meldet anonym an die Landesbehörden und diese an die Bundesbehörden weiter.“

Die Haftung des Impfstoffherstellers gegenüber Geimpften für schädliche Wirkungen des Impfstoffes richte sich im deutschen Recht nach den allgemeinen Regeln. Unter den weiteren Voraussetzungen der im Einzelfall anwendbaren gesetzlichen Grundlage komme je nach Fallgestaltung eine Haftung unter anderem des pharmazeutischen Unternehmens aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen in Betracht.

Haftungsregelungen könnten sich ergeben aus dem Arzneimittelrecht, dem Produkthaftungsgesetz sowie den allgemeinen Haftungsregelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Verträge über den Erwerb von Impfstoffen gegen COVID-19, die die EU-Kommission aushandelt, würden die Vorschriften der europäischen Produkthaftungsrichtlinie sowie die Haftung nach dem jeweils anwendbaren mitgliedstaatlichen Recht unberührt lassen.

Im Übrigen würden für Impfschäden die Regelungen des sozialen Entschädigungsrechts gelten: Wer durch eine von der obersten Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlene Schutzimpfung einen Impfschaden erlitten hat, erhält auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.

Die Beurteilung, ob eine in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung eingetretene gesundheitliche Schädigung durch die Impfung verursacht wurde, ist Aufgabe der zuständigen Behörde im jeweiligen Bundesland.

Virologe schreibt offenen Brief an WHO

Der Virologe Geert Vanden Bossche zeigt sich unterdessen so besorgt über die aktuellen Impfmaßnahmen, dass er sich Mitte März in einem offenen Brief direkt an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wandte.

Er forderte die Organisation der Vereinten Nationen in einem dringenden Appell auf, alle Impfkampagnen gegen das Corona-Virus weltweit „sofort“ zu stoppen. Wenn dies nicht geschehe, würden sich „viel infektiösere“ Virusvarianten nur noch verstärken und schließlich ein Massensterben der Menschen verursachen. (oz)

