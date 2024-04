Den Haag: Entscheidung über Klage gegen Deutschland erwartet

Der Gazakrieg beschäftigt auch internationale Gerichte. Mit ungewöhnlichen Akteuren. So muss sich Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Beihilfe zum Völkermord verantworten.

Geklagt hat Nicaragua, ein Land, dem zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Heute trifft dieses höchste Gericht der Vereinten Nationen eine Vorentscheidung. Worum geht es und was für Folgen kann das haben?

Was wird Deutschland vorgeworfen?

Nicaragua wirft Deutschland „Beihilfe zum Völkermord“ vor. Aus Sicht von Nicaragua ermöglichen es Waffenlieferungen an Israel, dass im Gazastreifen „Völkermord“ verübt werde. Als Argument führt Nicaragua an, dass Deutschland im vergangenen Jahr Rüstungslieferungen für 326,5 Millionen Euro an Israel genehmigt hatte, zehnmal so viel wie im Vorjahr.

Nicaragua wirft Deutschland auch vor, dass es die Beihilfen für das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA im Gazastreifen auf Eis gelegt hatte. Grund waren unter anderem Vorwürfe Israels, dass Mitarbeiter des Hilfswerks an Massakern vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien.

Die Bundesregierung hat inzwischen angekündigt, dass sie ihre Zusammenarbeit mit UNRWA fortsetzen will. Hintergrund sind demnach Empfehlungen eines Berichts der von den Vereinten Nationen eingesetzten Gruppe unter Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna. Demnach muss es in Schlüsselbereichen der UNRWA Verbesserungen geben, unter anderem bei der Wahrung des Neutralitätsgrundsatzes.

Was fordert Nicaragua?

Nicaragua hatte mit der Klage auch einen Eilantrag gestellt und fordert im Schnellverfahren eine Anordnung der Richter, dass Deutschland die Lieferungen von Rüstungsgütern an Israel stoppt.

Was sagt Deutschland?

Deutschland wies die Vorwürfe bei der Anhörung vor etwa vier Wochen im Den Haager Friedenspalast als haltlos zurück. „Diese Vorwürfe entbehren jeder rechtlichen und tatsächlichen Grundlage“, sagte die Leiterin der deutschen Delegation, Tania von Uslar-Gleichen. Deutschland verletze weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht.

Bei den Rüstungsgütern ging es nach deutschen Angaben auch zu 98 Prozent nicht um Kriegswaffen, sondern um allgemeine Güter wie Helme oder Schutzwesten. Und zu der Aussetzung der humanitären Hilfe erklärte Deutschland, dass es noch immer eines der größten Geberländer für die palästinensischen Gebiete sei. Übrigens werden inzwischen wieder die Gelder an das Hilfswerk gezahlt.

Warum klagt ausgerechnet Nicaragua?

Das mittelamerikanische Land, das selbst wegen Menschenrechtsverletzungen im internationalen Visier ist, beruft sich auf die Völkermordkonvention. Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, alles zu tun, Völkermord zu verhindern. Das heißt auch Drittstaaten können andere deswegen zur Verantwortung ziehen.

Warum ausgerechnet Deutschland?

Deutschland erkennt die Zuständigkeit des UN-Gerichtes an und es ist einer der engsten Verbündeten Israels. Die USA zum Beispiel – größter Waffenlieferant Israels und ebenfalls ein enger Verbündeter – erkennen in diesem Fall das Gericht nicht an und können daher auch nicht belangt werden.

Die Konvention scheint daher auch ein Instrument für Drittstaaten zu sein, politischen Druck auf die Verbündeten Israels auszuüben.

Laut den Recherchen westlicher Geheimdienste (auch hier) könnte Russland hinter der Klage Nicaraguas stecken. Die Hauptargumente sind: Russland will offenbar die Legitimität und Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs untergraben, nachdem das Gericht Russland im Ukrainekrieg eine Niederlage zugefügt hat.

Russland hat enge Beziehungen zum autoritären Präsidenten Nicaraguas, Daniel Ortega, und soll ihn dazu gedrängt haben, die Klage nach der Genozid-Konvention einzureichen. Die Klage Nicaraguas kommt überraschend, da Nicaragua eigentlich gute Beziehungen zu Deutschland pflegt. Laut Experten hätte Nicaragua keinen Grund, sich im Nahostkonflikt einzumischen.

Ist es die erste Klage?

Erst Ende 2023 hatte Südafrika Israel vor dem Gerichtshof verklagt ebenfalls wegen Völkermordes. Im Eilantrag war eine Waffenruhe gefordert worden. Die Richter entsprachen dem zwar nicht, sie warnten Israel, alles zu tun, um einen Völkermord zu verhindern.

Zurzeit läuft auch ein Verfahren, das Gambia gegen Myanmar anstrengte. Im Namen muslimischer Staaten beschuldigt es Myanmar des Völkermordes an der muslimischen Rohingya-Minderheit.

Was können die Richter nun entscheiden?

Sie können die Klage abweisen, weil die Vorwürfe nicht belegt sind.

Aber sie können auch sagen, dass sie gar nicht zuständig sind. Das meint auch Deutschland. Nicaragua habe nämlich nicht versucht, den Konflikt mit Deutschland zu lösen. Und das ist die Voraussetzung, bevor überhaupt das UN-Gericht eingeschaltet werden kann.

Die Richter können auch anordnen, dass Deutschland keine Waffen mehr liefert, zumindest so lange, bis die Genozid-Vorwürfe gegen Israel geklärt sind.

Und was sagt Israel zu den Vorwürfen?

Israel ist in diesem Fall keine Prozesspartei, hat aber vorher schon die Völkermord-Vorwürfe zurückgewiesen. Es beruft sich auf sein Recht zur Selbstverteidigung nach den Massakern der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober. Dabei waren etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.

Wie wichtig ist die Entscheidung der UN-Richter?

Entscheidungen des Gerichtshofes sind bindend. Auch wenn er keine Mittel hat, die Durchsetzung zu erzwingen, der politische Druck kann zunehmen. Für Deutschland wäre jeder Verdacht einer Mitverantwortung für Völkermord eine bittere Schlappe.

Die Völkermordkonvention kam 1948 zustande unter dem Eindruck des Holocausts, der Ermordung von etwa sechs Millionen Juden durch deutsche Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges. Seitdem fühlt sich Deutschland nicht nur Israel besonders verpflichtet, sondern auch dem internationalen Völkerrecht.

Wie geht es nach dieser Entscheidung weiter?

Über die Klage wird erst im Hauptverfahren entschieden. Das kann sich über Jahre hinziehen.

Befassen sich noch andere internationale Gerichte mit dem Gaza-Krieg?

Der Internationale Strafgerichtshof ebenfalls mit Sitz in Den Haag ermittelt sowohl gegen Israelis als auch gegen Palästinenser wegen möglicher Kriegsverbrechen.

Anders als der UN-Gerichtshof verfolgt dieses Weltstrafgericht aber einzelne Verdächtige wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Aggressionskrieg. Das UN-Gericht dagegen will Konflikte zwischen Staaten lösen. (dpa/red)