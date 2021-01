Deutsche Leitmedien uneins in Bewertung der Übersterblichkeit 2020

Das Statistische Bundesamt hat seine Aufzeichnungen über Sterbefälle im Jahr 2020 veröffentlicht. Während die „Tagesschau“ die Zunahme der Todesfälle in den Vordergrund ihrer Berichterstattung stellt, betonen andere das Ausbleiben deutlicher Übersterblichkeit.

Mit der Schlagzeile „Zahl der Sterbefälle 2020 gestiegen“ leitete die „Tagesschau“ am Freitagabend (29.1.) ihren Bericht über die jüngst veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes ein. Einleitend betont das Format, dass es allein im Dezember 2020 um fast ein Drittel mehr Todesfälle gegeben hat als im Monatsvergleich der vergangenen vier Jahre. Anschließend wird auf eine Parallelität zwischen Sterbefällen und Corona-Wellen und eine Übersterblichkeit von fünf Prozent insgesamt hingewiesen – und große regionale Unterschiede.

Der „Spiegel“ hingegen betont, dass 2020, obwohl 39.000 Menschen mit oder an Corona gestorben seien, das Statistische Bundesamt fürs Gesamtjahr bislang „höchstens eine leichte Übersterblichkeit“ sehe.

Auch das Statistische Bundesamt selbst leitet seine Pressemitteilung vom Freitag mit der Überschrift „Sterbefallzahlen im Dezember 2020: 29 % über dem Durchschnitt der Vorjahre“ ein. Im November seien es 12 Prozent gewesen. Mit einer Zahl von 106.607 Verstorbenen sei erstmals seit 1969 ein sechsstelliger Wert erreicht worden. Damals habe die Hongkong-Grippe zu einer Erhöhung der Sterbezahlen beigetragen.

Ein knappes Fünftel der im Dezember 2020 Verstorbenen war mit COVID-19 infiziert. Zudem bestätigte die Darstellung des Statistikamtes, was bereits die CoDAG, die „Corona Data Analysis Group“ von Statistikern der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in ihrem mittlerweile 7. Bericht über die Entwicklung des Infektionsgeschehens angedeutet hatte.

Dort war die Rede von besonders auffälligen Zahlen in Sachsen, aber auch Brandenburg und Thüringen wiesen ungeachtet der Lockdown-Maßnahmen im Dezember einen besonders großen Zuwachs an Sterbefällen gegenüber den Jahren zuvor auf. Einen überdurchschnittlichen Zuwachs gab es dem Statistischen Bundesamt zufolge auch noch in Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt.

Schaltjahr brachte zusätzliche 3.000 Tote

Demgegenüber sprach das LMU-Forscherteam um Göran Kauermann von einer deutlichen Untersterblichkeit in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen, wo üblicherweise Unfälle im Straßenverkehr die hauptsächliche Todesursache darstellten.

Die regionalen Unterschiede, aber auch Unterschiede in Altersgruppen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten relativierten dann auch nach Darstellung des Statistikamtes selbst den Dezember-Anstieg. Insgesamt stieg die Zahl der Sterbefälle in Deutschland im Vorjahr gegenüber 2019 um etwa fünf Prozent auf 982.489. Destatis weist darauf hin, dass etwa 3.000 der zusätzlichen mindestens 42.969 Todesfälle auch auf den zusätzlichen Tag im Schaltjahr zurückzuführen gewesen sei.

Das Fazit der Einrichtung lautete: „Wenn man außerdem den bisherigen Trend zu einer steigenden Lebenserwartung und die absehbaren Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt, wäre ohne Sonderentwicklungen ein Anstieg um etwa einem bis zwei Prozent für das Jahr 2020 zu erwarten gewesen.“

Übersterblichkeit nur bei über 80-Jährigen

Ein überdurchschnittliches Plus an Sterbefällen von acht Prozent gegenüber 2019 gab es demnach in der Gruppe der über 80-Jährigen. Allerdings hatte auch deren Zahl nach Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberechnung um vier bis fünf Prozent zugenommen. Unter Personen unter 80 Jahren lag die Zahl der Sterbefälle in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Auch die EU-weiten Zahlen lassen nur wenige einheitliche Trends erkennen. Auch die Eurostat hat in den meisten EU-Ländern erhöhte Sterbezahlen im Frühjahr und Herbst festgestellt. Den höchsten Anstieg im Jahresvergleich erlebte Belgien mit 17 Prozent. Für England und Wales weist die Statistik ein Plus von je 15 Prozent aus, in Frankreich waren es sieben Prozent.

Die Frage, ob Lockdowns wesentliche Effekte hatten, lässt sich aus den Zahlen nicht eindeutig beantworten: Sowohl in Schweden, wo es kaum Einschränkungen gab, als auch in Österreich, wo diese teilweise sehr weitreichend waren, lagen die Sterbezahlen um jeweils etwa elf Prozent über dem Vorjahr beziehungsweise dem Mittel der fünf Jahre zuvor.