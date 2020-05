Deutschland: Mehr Tote bei Grippewelle 2017/18 als bei Corona-Pandemie – kein Hinweis auf erhöhte Sterblichkeitszahlen 2020

Kontaktverbot, Quarantäne, Abstandhalten. Die aktuellen Sterblichkeitszahlen zeichnen ein interessantes Bild in Corona-Zeiten.

Das Statistische Bundesamt gab am 22. Mai 2020 die Zahlen zu Todesfällen in Deutschland bis einschließlich April bekannt. Die Daten seien nicht plausibilisiert und es sei auch keine Voll­ständigkeits­kontrolle durchgeführt worden, hieß es von der Behörde.

In der Corona-Krise zeigt sich laut den vorliegenden (vorläufigen) Zahlen für 2019 und 2020 im Vergleich mit den Vorjahren folgendes Bild:

Mit 328.209 Menschen starben demnach bis zur 17. Kalenderwoche im Jahr 2020 in Deutschland rund 1.250 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum 2019 (326.963). Insgesamt 354.924 Verstorbene waren es im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2018, 339.910 im Jahr 2017 und 312.246 im Jahr 2016.

Sterbefälle Deutschland Gesamt KW 2016 2017 2018 2019 2020 1 18.467 20.918 19.342 18.628 18.845 2 18.439 22.070 18.770 19.092 19.394 3 18.627 21.236 19.187 19.046 19.119 4 18.707 22.083 19.171 19.458 18.896 5 18.493 23.640 19.558 19.774 19.716 6 18.541 22.745 20.086 19.905 18.944 7 18.483 22.683 21.254 20.125 19.541 8 18.475 22.267 22.888 20.321 18.850 9 18.927 20.930 25.535 20.737 19.345 10 18.888 19.102 26.777 20.386 19.501 11 18.971 18.665 24.385 19.738 19.695 12 18.826 17.640 22.777 18.976 19.527 13 18.617 17.731 20.906 18.501 19.494 14 18.245 17.028 20.038 18.608 20.368 15 17.712 16.901 19.165 17.794 20.144 16 16.775 16.637 17.992 18.025 18.856 17 17.053 17.634 17.093 17.849 17.974

Ab der 12. Kalenderwoche ist ein Anstieg der Todeszahlen im Jahr 2020 zu verzeichnen. Foto: ts/Epoch Times

Sterblichkeit liegt 2020 weit unterhalb der Rate der Sterbefälle der Jahre 2017 und 2018

Die 17. Kalenderwoche 2020 endete mit Sonntag, dem 26. April. Zu diesem Stichtag (27.4., 0.00 Uhr) waren dem Robert Koch-Institut insgesamt 5.750 Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben sein sollen.

Damit liegt die Sterblichkeitsrate in Deutschland während der Corona-Krise bis zur 17. Kalenderwoche (328.209) weit unterhalb der Sterbefälle in den Jahren 2017 (339.910) und 2018 (354.924), die auch die Grippewelle mit umfassen.

Wie aus nachstehender Grafik ersichtlich ist, gab es während der Corona-Pandemie einen geringen Anstieg ab der 13. bis zur 15. Kalenderwoche, der sich in den Sterbefällen 2020 in der orangen Kurve niederschlägt. Danach flacht die Kurve wieder ab.

Foto: ts/Epoch Times Sterbefälle in Deutschland 2016 bis 2020 nach Kalenderwochen. (Klick aufs Bild öffnet die Grafik in neuem Tab)

Geringe Übersterblichkeit in Deutschland

„Im europäischen Vergleich ist das Ausmaß der sogenannten Übersterblichkeit in Deutschland vergleichsweise gering“, schreibt das Statistische Bundesamt. Italien berichtet von 49 Prozent mehr Toten im März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch auf der Seite „euromomo“ ab, die grafische Übersichten über die europäischen Todesfälle liefert.

Demnach schlägt sich die Corona-Pandemie in den Ländern Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien in der Sterblichkeit nieder, während ein Kurvenausschlag in Österreich, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland (Berlin und Hessen), Griechenland, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta, Norwegen und Portugal nicht oder nur unwesentlich ins Gewicht fällt.

Grippezahlen im Vergleich

Der Vollständigkeit halber sei hier auch die Anzahl der laut RKI-Angaben bestätigten Influenza-Todesfälle aufgeführt, da auf diese immer wieder im Rahmen der Corona-Krise von den Behörden und der Regierung, nicht zuletzt im Rahmen einer Empfehlung einer Grippeschutzimpfung, verwiesen wurde.

Dabei wurde die Anzahl der Grippetoten aus der Grippewelle 2017/18 herangezogen, die laut „Schätzung“ des RKI bei 25.100 lag. Tatsächlich wurden dem RKI jedoch lediglich 1.674 laborbestätigte Todesfälle gemäß Infektionsschutzgesetz gemeldet. Auch in den Vorjahren unterscheiden sich die RKI-Schätzungen von den bestätigten Todesfällen, wie nachfolgende Tabelle zeigt:

Verglichen mit den Todeszahlen in der Grippewelle 2017/18, die nicht als Pandemie oder Epidemie ausgerufen wurde, fällt die Anzahl der Verstorbenen während der Verbreitung des SARS-CoV-2 nach der aktuellen Datenlage geringer aus.

Todesfälle durch Lockdown

Ein inzwischen freigestellter Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums schätzte in seiner Analyse, die Corona-Maßnahmen würden etwa 5.000 bis 125.000 Menschen in Deutschland das Leben kosten.

Ursächlich seien dafür insbesondere die Einschränkung der medizinischen und sozialen Dienstleistungen seit dem Inkrafttreten der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, aber auch erhöhte Suizidzahlen durch Depression und Isolation. Insoweit bleibt jedoch eine Entwicklung der weiteren Fallzahlen abzuwarten.

