Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Klingbeil: Für die 30-Milliarden-Lücke brauche es eine „gemeinsame Kraftanstrengung"

vor 3 Stunden

Polizist stirbt durch Schüsse eines 18-Jährigen nach Raubüberfall

vor 4 Stunden

Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?

vor 4 Stunden

Ägypten enthüllt 2.000 Jahre alte Ruinen einer versunkenen Stadt vor Alexandria

vor 4 Stunden

Netanjahu kündigt Pläne zur Einnahme der Stadt Gaza an

vor 5 Stunden

Umfrage: Mehr als jeder Vierte hat ein E-Bike

vor 5 Stunden

Verbraucherzentralen: 15 Minuten parken für 47 Euro - Ärger über private Parkplätze

vor 5 Stunden

Riesen-Rakete Starship vor zehntem Test

vor 13 Stunden

Trump will sich mit Nationalgarde und Polizei in Washington zeigen

vor 14 Stunden

Forschung: Vögel singen wegen künstlicher Beleuchtung länger

Logo Epoch Times
Nur noch als Expresssendung

DHL schränkt Paketversand in die USA ein

Ende August greifen neue strenge Zollvorschriften für den Paketversand in die USA. Doch wie genau soll das funktionieren? Viele Fragen sind noch unbeantwortet, Postdienste ziehen daher die Notbremse.

top-article-image

Pakete in einem DHL-Zentrum - manche Sendung dürfte künftig teurer werden.

Foto: Patrick Pleul/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Wegen neuer Zollvorschriften schränkt DHL den Paketversand von Deutschland in die USA ein.
Der Bonner Konzern, der im Inland auch unter der Marke Deutsche Post auftritt, teilte mit, dass dorthin vorerst nur noch Pakete befördert werden, die als Geschenk deklariert sind und deren Inhalt nur bis zu 100 US-Dollar (aktuell etwa 86 Euro) wert ist.
Pakete von Privatleuten, die mehr wert sind, können ab Samstag nur noch als teurere Expresssendungen in die USA verschickt werden. Bei allen Paketen von Geschäftskunden ist dies ab Dienstag der Fall.
„Der Großteil der Privatkunden-Pakete in die USA liegt ohnehin unter dem Schwellenwert von 100 Dollar, daher sind Privatkunden von den neuen Regelungen vergleichsweise wenig betroffen“, sagte ein DHL-Sprecher.
Mehr dazu
Er sagte, dass die Einschränkungen nur vorübergehend sein sollten. Wie lange, ist unklar. Zuvor hatten schon andere nationale Postfirmen gleiche Schritte unternommen, etwa die Österreichische Post, die belgische bpost und die schwedisch-dänische Postnord.
Laut einem Erlass von US-Präsident Donald Trump wird die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar ab dem 29. August abgeschafft. Pro Artikel sollen demnach Zölle von 80 bis 200 Dollar fällig werden.
In der Mitteilung von DHL hieß es, dass hierbei wesentliche Fragen noch ungeklärt seien, „insbesondere, wie und von wem die Zollgebühren künftig zu erheben sind, welche zusätzlichen Daten erforderlich sind und wie die Datenübermittlung an die amerikanische Zollbehörde erfolgen soll“. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.