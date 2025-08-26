Drosten im Untersuchungsausschuss: War höherem Druck ausgesetzt als Spitzenpolitiker

Der Charité-Virologe Christian Drosten sah sich als Angriffsziel aggressiver Medien. Doch er habe sich nicht „kleinkriegen“ lassen. Die Angriffe seien erfolgt, weil er unwissenschaftliche Äußerungen und das Phänomen dahinter öffentlich adressiert habe, so Drosten.

Die Medien hätten auf Meinung und Gegenmeinung in ihren Formaten gesetzt. Dies halte er in einer Pandemie für falsch, da so ein verzerrtes Bild von der wissenschaftlichen Sicht in der Corona-Zeit erzeugt worden sei. Denn die anderen Einschätzungen seien nur Einzelmeinungen gewesen, erklärte der Wissenschaftler.

Mit den Versuchen seine Person zu zerstören seien auch immer mehr Falschinformationen in die Öffentlichkeit gelangt.

Drosten: Höherer Druck als bei Spitzenpolitikern

Der politisch-mediale Druck, dem er ausgesetzt gewesen sei, sei höher gewesen, als der von Spitzenpolitikern. Jedoch gebe es keinen Schutzmechanismus für Personen, die sich, wie er, für soziale Belange einsetze.

Es sollten Mechanismen eingeführt werden, die Wissenschaftler, die eine politische Agenda betreiben würden, transparent machen. Offenbar zielte seine Kritik auf den Virologen Hendrik Streeck, der seit März 2025 für die CDU im Deutschen Bundestag und seit Mai 2025 Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist.

Drosten kritisierte in der Vernehmung die Heinsberg-Studie von Streeck und die Art, wie die Ergebnisse öffentlich gemacht wurden.

Streek hatte damals nicht nur Drostens Studie zur Virenbelastung bei Kindern, sondern auch andere Aussagen des Charité-Virologen öffentlich kritisiert.

Scheindiskussion und Covid-Impfpflicht

In den Medien seien Scheindiskussionen geführt worden, die es in der Wissenschaft gar nicht gegeben habe, wie dass die Kinder Pandemietreiber seien, so Drosten weiter.

Kinder könnten die gleiche Virenmenge ausstoßen wie Erwachsene, obwohl sie keine oder nur leichte Symptome hätten, erklärte er. Und die Covid-Infektionen hätten sich gleichmäßig in der Gesellschaft in Bezug aufs Alter verbreitet.

Es sei wissenschaftlich obsolet, die Wirksamkeit der Covid-Impfung zu bezweifeln, so Drosten. Bis zur Delta-Variante habe die Impfung gut vor Übertragung und schweren Erkrankung geschützt und sie hätte für weniger Coronavirus-Tote gesorgt.

Die Covid-Impfpflicht für medizinisches und pflegerisches Personal sei damals aus seiner und der Sicht der Leopoldina aus ethischer Perspektive eine vernünftige Maßnahme gewesen. Rückblickend jedoch hätte man auf die Empfehlung verzichten können.

Drosten: Jeder Positivtest eine Infektion

2021 seien die sächsischen Intensivstationen überfüllt gewesen, wobei er einen Zusammenhang mit der geringen Covid-Impfquote in dem Bundesland sehe. Drosten spricht von einer damaligen Gesamterstimpfquote von 58,6 Prozent in Sachsen. Es sei eindeutig belegt, dass es eine starke Belastung des Krankenhaussystems in Sachsen gab, so der Wissenschaftler.

Die Sterblichkeit pro Infizierten war für ihn die wichtigste Kennzahl während Corona.

Er habe nie für eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geworben:

„Meine Auffassung war nie, dass man in der Öffentlichkeit eine Maske tragen soll.“

Zu Deutschlands Kontrollstrategie mithilfe von massenweise Corona-Tests auch bei symptomfreien erklärte er, dass hierdurch in Deutschland keine Infektion übersehen worden sei. Eine Testung bei symptomfreien Bürgern habe er jedoch nie empfohlen.

Es sei falsch zu sagen, ein PCR-Test könne nicht zeigen, ob eine aktuelle Infektion vorliege oder nicht. Ein positiver Corona-Test bedeutete auch eine Infektion, so Drosten der mit seinem Team einen Test entwickelte.

Die schwedische Strategie sei für Drosten „grundlegend falsch“, die deutsche Corona-Politik hingegen nicht so schlecht gewesen. Aber Politik und Behörden hätten es nicht geschafft, kritische Einstellung gegen politische Entscheidungen kommunikativ aufzubrechen.

Drosten erklärte, er habe keine politische Agenda und wenn eine Studie erscheine, die das, was er bis dahin wusste, anders erscheinen lässt, dann ändere er auch seine Meinung.

Die Einschätzung, dass die Hälfte der Corona-Toten möglicherweise gar nicht an Corona verstorben sei, sei falsch.

Sterblichkeitsanstieg während Covid-Impfkampagne

Als zweiter Sachverständiger war der Datenanalyst Tom Lausen (58) in den Untersuchungsausschuss geladen. Seine Aussagen stellten einen starken Kontrast zu den Aussagen von Drosten dar.

So weise Schweden mit 354.000 Verstorbenen (+0,3 Prozent) von 2021 bis 2024 schlussendlich die besten Zahlen Europas bei der Übersterblichkeit auf, während Deutschland weit abgeschlagen auf Platz 21 liege – mit über 383.000 Toten (+10.4 Prozent), die mehr verstorben wären.

Und Sachsen hatte trotz der bundesweit geringsten Impfquote in Deutschland, über den gesamten Corona-Zeitraum gesehen, die zweitniedrigste Übersterblichkeit, führte der IT-Programmierer aus.

Er wies zudem auf eine Studie hin, die für das zweite und dritte Pandemiejahr eine höhere Übersterblichkeit als 2020 auswies. Dabei korreliere der Sterblichkeitsanstieg mit dem Beginn der Covid-Impfkampagne.

Lausen: Krankenhausverlegung normales Tagesgeschäft

Auch erklärte Lausen anhand öffentlich zugänglichen Zahlen, dass Patientenverlegungen in andere Klinken und Bundesländer anders als während Corona durch Medien dargestellt, zum Tagesgeschäft der Krankenhäuser gehörten und nicht unbedingt ein Zeichen für eine Überlastung sein mussten.

So wurden deutschlandweit 2019 insgesamt rund 187.300 Patienten von Intensivstationen in andre Kliniken verlegt – zu 176.800 in 2020.

Gegenüber Sachsens Krankenhäusern, den Behörden und der Politik erhob er schwere Vorwürfe.

So hätten parlamentarische Anfragen ergeben, das während der Corona-Pandemie 2021 von über 84 Prozent und im darauffolgenden Jahr von fast 90 Prozent der wegen Covid hospitalisierten Patienten kein COVID-Impfstatus erhoben wurde und sich die Behörden und die Regierung offenbar auch nicht bemühten, diese Zahlen zu bekommen.

Bußgelder, die für die Nichtmeldung vorgesehen waren, seien nie erhoben worden, so der Datenanalyst.

Auch hätte die Kassenärztliche Vereinigungen in Sachsen wie in den anderen Bundesländern nicht die Daten rund um die Covid-Impfung mit den Angaben zu Impfnebenwirkungen ans Paul-Ehrlich-Institut (PEI) geliefert, obwohl dies gesetzlich festgelegt worden sei.

Erst im März 2025 seien die Daten beim PEI eingetroffen, was für Lausen Fragen zur COVID-Impfstoffsicherheit aufwerfe.

Datenanalyst sieht keine gute Wirkung bei Covid-Impfung

Er berichtete von einer sächsischen Studie, der zufolge Kinder seltener mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen seien als Erwachsene.

Anhand von Zahlen zeigte er, dass hauptsächlich Menschen mit Pflegegraden in der Corona-Zeit in den Kliniken gestorben seien, die vermutlich alle bereits geimpft gewesen waren. Für ihn würden die Zahlen keine gute Wirkung durch die Covid-Impfung nahelegen.

Zudem warf Lausen die These auf, dass die stark gestiegenen Übersterblichkeitszahlen in Sachsen mit +32,2 Prozent Anstieg zur 2. Welle möglicherweise mit einem zu späten Handeln der Landesregierung zusammenhängen könnten und nicht mit der niedrigeren Impfquote in Sachsen.



Denn Sachsens Nachbarland Tschechien sei Ende September 2020 zum COVID-Risikogebiet erklärt worden und zeige in der Zeit auch eine höhere Übersterblichkeit. Doch der Grenzverkehr sei durch die Landesregierung erst Mitte November eingeschränkt worden.

Lausen berichtet, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dazu in einem Spiegel-Interview erklärte, dass ohne die tschechischen und polnischen Ärzte und Krankenschwestern und die osteuropäischen Mitarbeiter von DHL in Sachsen die medizinische Versorgung, die Versorgung in Pflegeheimen und in anderen wirtschaftlichen Bereichen zusammengebrochen wäre.

In dem Interview machte der CDU-Politiker auch eine „kleine Minderheit von Unvernünftigen“ mitverantwortlich an der zugespitzten Situation in Sachsen im Dezember 2020. Sie hätten auch dazu beigetragen, dass die Situation zunehmend kritischer werde, so Kretschmer damals.

AfD will Protokollveröffentlichung

Für den Ausschussvorsitzenden Andreas Nowak (CDU), haben sich durch die Anhörung der Sachverständigen weitere Fragen aufgetan. Da eine Fraktion noch nicht komplett ihre Fragen stellen konnte, werde Drosten ein drittes Mal geladen, kündigte er an.

Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen mit den Sachverstänigen Christian Drosten und Tom Lausen am 21.08.2025. Der Ausschuss-Vorsitzende Andreas Nowak (CDU). Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Auch würden weitere Zeugen in den noch zwei öffentlichen Sitzungen in diesem Jahr vernommen. Er dürfe aber noch nicht sagen, wer das sein wird, so der Politiker zu Epoch Times.

Der stellvertretenden Landtagspräsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden des Corona-Untersuchungsausschusses, André Wendt (AfD), will sich dafür einsetzen, dass die Zeugen-Protokolle veröffentlicht werden.

Er zeigt Unverständnis darüber, dass dies bisher nicht vorgesehen ist: „Weil es sich ja auch um öffentliche Anhörungen handelt – also was gibt es da zu verbergen“, erklärte der Abgeordnete gegenüber Epoch Times.

Die bisherige Arbeit des Ausschusses, der auf Antrag der AfD eingerichtet wurde, bezeichnet er als erfolgreich. So hätten Sachverständige deutlich gemacht, dass Kinder und Jugendliche keine Pandemietreiber seien und Krankenhäuser nicht überlastet gewesen wären, so Wendt.

BSW-Politiker erschrocken über Drosten-Aussage

Jens Hentschel-Thöricht (BSW) zeigte sich im Interview mit Epoch Times „erschrocken“ darüber, das Drosten die Aussagen von anderen Wissenschaftlern, die sich nicht mit seinen Erkenntnissen deckten negierte.

„Das hat uns doch schon sehr überrascht, weil wir den anderen Sachverständigen nicht unterstellen, dass sie weniger Ahnung von ihrem Metier haben als Herr Drosten“, so der BSW-Abgeordnete.

Seine Erkenntnisse zur Impfstatuserhebung in Sachsen decken sich mit den Angaben von Lausen. So ergab seine Anfrage an die Landesregierung zum Impfstatus bei Verstorbenen, dass es bei über 92 Prozent der Verstorbenen keine Daten gibt, ob sie geimpft waren.

Bei so einem wichtigen Thema während einer Pandemie, wo jeden Tag gewarnt worden sei, sich doch bitte impfen zu lassen, habe es keine ausreichende Datenlage gegeben, zeigte sich Hentschel-Thöricht verwundert.