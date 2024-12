Fragen und Antworten: Was geschah in Magdeburg?

Vor der Johanniskirche, einer provisorischen Gedenkstätte in der Nähe des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Die Zahl der Todesopfer stieg nach dem Anschlag am 20. Dezember 2024 auf 5, die Zahl der Verletzten auf über 200, so Regierungspräsident Reiner Haseloff. Foto: John MacDougall/AFP via Getty Images