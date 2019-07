Fünf Kinder und Jugendliche sollen junge Frau in Mülheim an der Ruhr vergewaltigt haben

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau durch eine aus fünf Kindern und Jugendlichen bestehende Gruppe im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Vernehmungen der dringend Tatverdächtigen, zwei Zwölfjährigen und drei Vierzehnjährigen, von Samstag müssten nun ausgewertet werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Essen am Sonntag.

Außerdem gebe es Zeugenvernehmungen zum Tathergang und zur Beziehung der mutmaßlichen Täter untereinander sowie zum Tatopfer.

Polizei nennt Tat „schweres Sexualdelikt“

Anwohner hatten am Freitagabend die von der Polizei als „schweres Sexualdelikt“ bezeichnete Tat gemeldet. Sie hatten im Grünbereich hinter ihrem Garten eine junge Frau und zwei männliche Personen bemerkt. Aufgeschreckt von den Anwohnern seien letztere geflüchtet. Ermittler entdeckten bald darauf die aus insgesamt fünf Verdächtigen bestehende Gruppe.

Die betroffene junge Frau – laut Polizei ist sie heranwachsend und damit zwischen 18 und 21 Jahre alt – kam zur Behandlung zwischenzeitlich in ein Krankenhaus. Dieses konnte sie mittlerweile wieder verlassen. Die Tatverdächtigen seien nach ihrer Vernehmung den Eltern übergeben worden. (afp)