Große Steuerreform und Grenzen gesichert: Weidel billigt Trump „gute Ergebnisse“ und „Erfolge“ zu

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat US-Präsident Donald Trump eine erfolgreiche Politik bescheinigt. „Trump hat Erfolge eingefahren“, sagte Weidel am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Er habe eine große Steuerreform umgesetzt und „die Grenzen gesichert vor illegaler Einwanderung“. Trump habe sich „auf die Fahnen geschrieben, das Establishment aufzubrechen“, das sei ihm gelungen, sagte die Politikerin.

Trump habe „gute Ergebnisse geliefert“, sagte Weidel. Vor der Corona-Pandemie seien die Arbeitslosenzahlen auf dem Tiefstand gewesen. Nach Corona erhole sich die US-Wirtschaft deutlich schneller als die Kontinentaleuropäische, sieben Prozent Wachstum in den USA, während wir mitten in einer Rezession steckten, merkt Weidel weiter an. Europa sei in die größte Rezession der Nachkriegszeit hineingeschlittert, davon seien die Amerikaner weit entfernt, so die AfD-Politikerin.

Positiv hob Weidel zudem hervor, dass der US-Präsident „konservative Richter im Supreme Court etablieren“ konnte. Trump hatte kurz vor der Wahl die konservative Juristin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin durchgesetzt, was bei den US-Demokraten große Empörung hervorgerufen hatte. (afp/nmc)

