Hessische CDU stimmt Koalitionsvertrag mit den Grünen zu

Die hessische CDU hat dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zugestimmt.

Der Landesausschuss sprach sich am Samstag in Nidda einstimmig für das Vertragswerk aus, wie die Partei mitteilte. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begrüßte das Votum.

Es sei gelungen, mit den Grünen „ein zukunftsweisendes Programm“ für das Land auszuhandeln. Zugleich fänden sich „die zentralen Positionen“ der CDU im Koalitionsvertrag wieder.

Bouffier steht bereits seit fünf Jahren an der Spitze einer schwarz-grünen Koalition. Bei der Landtagswahl Ende Oktober hatte das Bündnis erneut die Mehrheit errungen, allerdings nur knapp: Der Vorsprung im Landtag beträgt lediglich eine Stimme.

Der Koalitionsvertrag war am Donnerstag vorgestellt worden und soll am Sonntag unterzeichnet werden. Die konstituierende Sitzung des neuen hessischen Landtags steht am 18. Januar an. (afp)