Scholz kündigt Betätigungsverbot für Hamas in Deutschland an

Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnt vor einem Flächenbrand in Nahost. Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was das nun nach dem blutigen Terror-Angriff auf Israel bedeutet, erklärt Kanzler Scholz heute im Bundestag.

Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel mit vielen Hundert Toten hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein Betätigungsverbot für die Organisation in Deutschland angekündigt. Zudem soll das palästinensische Netzwerk Samidoun verboten werden, wie Scholz am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte.

Der Bundeskanzler sieht außerdem eine Mitverantwortung des Iran für den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. „Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat“, sagte Scholz. Aber „ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen“.

Scholz: Im Moment gibt es für Deutschland nur Platz an Seite Israels

Scholz sichert Israel zudem die volle Unterstützung Deutschlands zu. „In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels“, sagte Scholz. „Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe.“ Israel habe „das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen“.

„Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson“, betonte Scholz. „Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsende Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.“

Pistorius: Israel hat Deutschland um Munition für Schiffe gebeten

Für den Kampf gegen die radikalislamische Hamas hat Israel nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Deutschland um Munition für Schiffe angefragt. „Es gibt erste Anfragen auch für Munition für Schiffe“, sagte Pistorius am Donnerstag, dem zweiten Tag der Nato-Herbsttagung, in Brüssel. „Darüber werden wir uns jetzt mit den Israelis austauschen“, fügte er hinzu.

Ansonsten gehe es vor allem um Unterstützung Israels bei der Ausstattung im Sanitätsbereich, sagte Pistorius weiter. „Das werden wir jetzt zügig erledigen.“

Zwei Kampfdrohnen vom Typ Heron TP hatte Deutschland Israel bereits am Vorabend zugesagt. Israel habe sich mit einer „Unterstützungsanfrage“ an die Bundesregierung gewandt, erklärte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin am Mittwochabend. Das Ministerium habe „der Nutzung im Sinne der Anfrage zugestimmt“.

Insgesamt mehr als 2.000 Tote

Die Hamas hatte am Samstag vom Gazastreifen aus mit einem Angriff auf das israelische Grenzgebiet, der mindestens 1.200 Menschen das Leben kostete und rund 3.000 Verletzte, das folgenschwerste Blutvergießen seit Israels Staatsgründung verursacht. Nach Schätzungen der israelischen Armee hat die Hamas zudem insgesamt etwa 150 Geiseln in ihre Gewalt. Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser stieg auf mindestens 1.200. Das Gesundheitsministerium in Gaza sprach zudem von 5.800 Verletzten.

Deutschland sucht nun in enger Abstimmung mit Israel nach Möglichkeiten, die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln auch aus Deutschland freizubekommen. „Wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen“, sagte Scholz am Donnerstag. Er befürchte, „dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird“. (dpa/afp/dl)