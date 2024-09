Deutschland Verwaltungsgericht Karlsruhe

Keine Corona-Hilfe für Mietkosten bei familiärer Verbindung

Nicht in jedem Fall gibt es für ein Unternehmen Corona-Hilfen für Mietkosten bei einer familiären Verbindung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe wies die Klage einer Hotelbetreiberin ab. Es ging um 620.000 Euro. Die Klägerin will in Berufung gehen.