Deutschland Beispielsweise Klimageld

Direktzahlungen: Kabinett bringt Eckpunkte für auf den Weg

Noch sind zwar keine Zahlungen geplant, aber um in Zukunft direkte Hilfen an die Bürger zahlen zu können, hat das Kabinett am Mittwoch die Eckpunkte für einen solchen Mechanismus beschlossen.