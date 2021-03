Kramp-Karrenbauer bietet Impfzentren der Bundeswehr 24 Stunden und Rund-um-die-Uhr an

Foto: MICHAEL SOHN/POOL/AFP via Getty Images

Rund um die Uhr impfen: Kramp-Karrenbauer will Impfzentren der Bundeswehr. Foto: MICHAEL SOHN/POOL/AFP via Getty Images

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Einrichtung von Impfzentren im Rund-um-die-Uhr-Betrieb durch die Bundeswehr angeboten.

Damit könnte die Truppe mit dazu beitragen, „dass dieser Impfschutz möglichst schnell bei allen in der Bevölkerung ankommt“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag (18. März) bei einem Besuch der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr in Hannover.

Die Bundeswehr wäre „in der Lage, mit unseren Impfzentren 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche“ zu helfen.

Die Ministerin betonte, dass es sich dabei um ein Angebot handle – die zuständigen Stellen müssten die Bundeswehr für die Corona-Impfungen aktiv anfordern. „Wir schicken uns nicht selbst in den Einsatz“, sagte Kramp-Karrenbauer. (afp)

