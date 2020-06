Wuhan-Lungenseuche: Kretschmann sieht Deutschland für zweite Corona-Welle gut gerüstet

Für eine eventuelle zweite Welle der Wuhan-Lungenseuche aus China sei Deutschland gut gerüstet, so der baden-württembergische Ministerpräsident, Winfried Kretschmann (Grüne).

Der baden-württembergische Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, glaubt, dass Deutschland für eine eventuelle zweite Welle des KPCh-Virus (SARS-CoV-2) aus China gut gerüstet ist. Der „Zeit“ sagte er beim Deutschen Wirtschaftsforum digital, das deutsche Gesundheitssystem habe inzwischen die Stabilität, um direkt auf eine zweite Welle zu reagieren.

Wir haben die Kenntnisse, wir haben die Organisationsstrukturen, wenn Infektionsketten auftauchen, sofort die zu lokalisieren, zu testen, zu isolieren, also das sogenannte Containment“, sagte Kretschmann.

Er glaube, dass in Unternehmen Home-Office auch nach der Pandemie der Wuhan-Lungenseuche Bestand haben sollte. „Es ist ja eigentlich ein sehr gutes Instrument, das man jetzt sehr viel flexibler wird einsetzen können, wenn die Krise vorbei ist. Wenn man es also nicht mehr muss und eigentlich erfahren hat, was man damit machen kann. Das ist doch, glaube ich, eine gute Aussicht.“

Der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs sieht in der Corona-Pandemie und dem dadurch ausgelösten Digitalisierungsschub auch Chancen für das Klima: „In der Digitalisierung liegt die unglaubliche Chance, die Produktlinien grüner zu machen.“ (dts/er)