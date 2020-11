Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Corona-Testzentrum in Grevenbroich

In einem Corona-Testzentrum im nordrhein-westfälischen Grevenbroich ist am Montag (23. November) ein Feuer ausgebrochen. Demnach meldeten Zeugen am Morgen Rauchschwaden aus einem Büro des Testzentrums, wie die Polizei mitteilte. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung sei nach Einschätzung von Brandexperten der Neusser Kriminalpolizei nicht auszuschließen.

Den Angaben zufolge kam niemand zu Schaden und der Brand konnte gelöscht werden. Außerdem gebe es Hinweise auf einen „aktuellen Einbruch“ in das Gebäude und das nahe Standesamt. Entsprechende Spuren würden ausgewertet.

„Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, teilte die Polizei Grevenbroich mit. Mögliche Zeugen wurden um Hinweise gebeten. (afp)