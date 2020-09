Landung am Airport Hannover: Deutschland nimmt weitere 109 Menschen aus griechischen Lagern auf

26 kranke Kinder und ihre Kernfamilien kamen am Dienstag in Hannover an, die Aufnahme wurde in der Koalition im März beschlossen.

In Deutschland sind 26 kranke Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern in Begleitung ihrer Kernfamilien angekommen. Insgesamt 109 Menschen trafen am Dienstag am Flughafen Hannover ein, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Die Aufnahme folgt einem Koalitionsbeschluss vom März und ist Teil einer europäischen Hilfsaktion. Die Menschen werden nun auf mehrere Bundesländer verteilt.

Insgesamt wurden nach Angaben des Ministeriums im Rahmen dieser Aktion in diesem Jahr 574 Menschen aus Griechenland nach Deutschland geflogen, darunter waren 53 unbegleitete Minderjährige und 125 kranke Kinder.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung entschieden, 243 kranke Kinder einschließlich ihrer Kernfamilien aus Griechenland zu übernehmen. (afp)