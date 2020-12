Markus Söder in Corona-Quarantäne

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss über Weihnachten in Corona-Quarantäne. Nach einem positiven Coronatest seines Staatskanzleichefs Florian Herrmann (CSU) habe er sich als Kontaktperson eins umgehend in Quarantäne begeben, erklärte Söder am Montag in München. Er werde die Amtsgeschäfte nun digital weiterführen, Herrmann wünsche er einen milden Verlauf.

Herrmann selbst erklärte, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Söder hatte vor Bekanntwerden des Falls noch in München zusammen mit dem dortigen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Impfzentrum auf dem Messegelände besucht. (afp)