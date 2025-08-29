Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Israel birgt Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

vor 34 Minuten

Koffer mit Leiche im Bach: Sonderkommission vor einem Rätsel

vor einer Stunde

Deutsch-französischer Ministerrat berät über Wirtschaftspolitik

vor einer Stunde

Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen Irans auf

vor 2 Stunden

NRW erfasst jetzt mehrere Staatsbürgerschaften in Kriminalstatistik

vor 4 Stunden

Nach Paypal-Ausfall: Verbraucherschützer fordern europäische Alternativen

vor 4 Stunden

Arbeitslose in Deutschland steigen auf über 3 Millionen - Höchststand seit 2015

vor 4 Stunden

Mehr als 15.000 Hotels wollen gegen Booking.com klagen

vor 5 Stunden

Grüne und Linke fordern zügige Verfassungsrichterwahl - Kritik an Union und SPD

vor 6 Stunden

Ramelow für neue Nationalhymne und Abstimmung über die Farben „Schwarz-Rot-Gold”

Logo Epoch Times
Tiefe Schnittverletzung im Gesicht

Messerattacke in Dresden - Fahndung mit Foto nach zweitem Täter

Nach dem Messerangriff auf einen US-Bürger in Dresden sucht die Polizei öffentlich nach dem 20-jährigen Tatverdächtigen.

top-article-image

In der Dresdner Neustadt kam es in der Nacht zu Sonntag in einer Straßenbahn zu einem Messerangriff. (Symbolfoto)

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach der Messerattacke auf einen jungen US-Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem mutmaßlichen Haupttäter.
Der 20-jährige Syrer soll dem gleichaltrigen US-Amerikaner mit einem Messer Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.
Die Ermittler hätten in den vergangenen Tagen mehrere mögliche Aufenthaltsorte durchsucht, den Mann dabei jedoch nicht festgestellt.
Die Polizeidirektion Dresden hat heute eine Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben:

Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen Ismail Alhaj Hussein.

Foto: Polizei Dresden

Ismail Alhaj Hussein,
ca. 180 cm groß,
hagere, schlanke Gestalt,
kurze, dunkle, glatte Haare,
braune Augen,
(scheinbares Alter 25 bis 30 Jahre)

Frauen vor Belästigung schützen

Die Messerattacke geschah in der Nacht zum Sonntag, als sich die Straßenbahn an einer Haltestelle befand.
Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt, hieß es im Polizeibericht.
Mehr dazu
Der US-Amerikaner sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Männer mit einem Messer angegriffen worden.
Er erlitt eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht. Lebensgefahr bestand laut Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Weiterer Tatverdächtiger bereit in U-Haft

Ein weiterer Tatverdächtiger befindet sich bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Der 21-jährige Syrer soll an dem Angriff maßgeblich beteiligt gewesen sein.
Er war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden, befand sich zwischenzeitlich jedoch auf freiem Fuß, weil die Staatsanwaltschaft zunächst keine Haftgründe sah. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.