Nach Amokfahrt in München: Grüne Politiker in der Kritik

Wegen des mutmaßlichen Anschlags eines afghanischen Asylbewerbers in München bringt der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestags, Lars Castellucci (SPD), eine Sondersitzung des Innenausschusses ins Gespräch. Das berichten Agenturen.

„Sollte es sich um einen Anschlag handeln, müssen wir die parlamentarische Aufarbeitung unabhängig vom Wahltermin sicherstellen“, sagte Castellucci den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Der Innenausschuss ist voll handlungsfähig bis zur Konstituierung des neuen Bundestags.“

Lindholz: Migrationspolitische Maßnahmen die erste Aufgabe der neuen Regierung

Der neue Bundestag tritt am 25. März zusammen. Castellucci appelliert, nun auch politisch eine Antwort aus der demokratischen Mitte zu formulieren. „Jede einzelne solcher Taten erschüttert unser Land. Politik sollte das nicht durch einen fortgesetzten Parteienstreit verstärken. Die Menschen wünschen sich eine in der Sache angemessene Antwort aus der demokratischen Mitte.“

Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz sieht migrationspolitische Maßnahmen als erste große Aufgabe einer neuen Regierung: „Die Hintergründe der Tat sind jetzt schnellstmöglich aufzuklären. Sollte sich der Verdacht einer vorsätzlichen Tat erhärten, muss mit klarem Kopf und voller Konsequenz gehandelt werden. Diese Anschlagsserie muss ein Ende haben“, sagte Lindholz der Mediengruppe Bayern. „Wir müssen unsere Bevölkerung schützen. Das wird die erste große Aufgabe der neuen Bundesregierung sein.“

Strengere Sicherheitsvorkehrungen bei Karnevalsumzügen

Ein 24-jähriger polizeibekannter Afghane war am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in eine Kundgebung der Gewerkschaft „Ver.di“ gefahren und hatte 28 Menschen teilweise schwer verletzt. Darunter befinden sich auch Kinder. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest, nachdem sie einen Schuss auf sein Fahrzeug abgefeuert hatte.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, erwartet als Konsequenz aus dem Vorfall nun strengere Sicherheitsvorkehrungen für Karnevalsumzüge. „Nach einer solchen Tat werden die Polizeien in den Ländern sich anders auf Karneval vorbereiten“, sagte Kopelke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). „Es wird eine bundesweite Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen geben.“

Anschläge dürften aber nicht dazu führen, dass „unsere Freiheit, unsere Feiern, unsere Traditionen beschädigt“ würden. Zum Karneval, zum Fußball, zu Demonstrationen oder Wahlkampfauftritten müsse man weitergehen können. Nötig seien mehr Personal im Einsatz, mehr Videoüberwachung und mehr technische Sperren, damit Autos nicht einmal in die Nähe von Versammlungen kommen können, forderte Kopelke. „Der Deutsche Bundestag hätte diese Woche die notwendigen Gesetze beschließen müssen.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nach dem mutmaßlichen Anschlag in München Härte gefordert. „Erneut ist der mutmaßliche Täter ein junger Mann aus Afghanistan“, erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. „Die Antwort kann nur sein: Der Rechtsstaat muss maximale Härte zeigen.“

Gegenüber Journalisten sprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von einem „mutmaßlichen Anschlag“, schreibt „BR24“ auf seiner Internetseite. „Wir reagieren bei jedem solchen Anschlag besonnen, aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst. Es ist nicht der erste Fall, und wer weiß, was noch passiert“, betonte der Ministerpräsident. Der CSU-Politiker fordert neben der Aufarbeitung des Einzelfalls auch, dass der Vorfall Konsequenzen haben müsse.

Auf „X“ äußert sich Söder ebenfalls, spricht dort außerdem noch davon, „dass sich in Deutschland etwas ändern muss“. Nachdem zweiten Anschlag in Bayern innerhalb weniger Wochen, kommentiert Nutzerin Sabine die Mitteilung des Ministerpräsidenten: „Sollte sich herausstellen, dass auch dieser vermutlich ausreisepflichtige Asylbewerber den Bayerischen Justizbehörden bekannt war-so, wie der Täter aus Aschaffenburg- haben Sie und #Herrmann ein riesiges Problem. Aber Hauptsache, #Gendern wird verboten.“

Scholz: Täter muss das Land verlassen

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Verdi-Kundgebung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Aburteilung und Abschiebung des Tatverdächtigen gefordert. Dieser könne nicht auf „irgendeine Nachsicht“ hoffen, sagte Scholz am Donnerstag am Rande eines Termins in Fürth. „Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen.“ Scholz nannte die Tat „furchtbar“ und wünschte den Verletzten vollständige Genesung.

Der Kanzler verwies zudem darauf, dass die Bundesregierung weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan für schwer kriminelle Straftäter plane. „So wird es dann auch für diesen Täter sein, wenn es am Ende entschieden ist von den Gerichten“, sagte Scholz.

Alice Weidel (AfD) nimmt den Vorfall zum Anlass, einmal mehr eine Migrationswende ins Gespräch zu bringen. Auf „X“ (ehemals Twitter) schrieb die Kanzlerkandidatin: „Der Terror-Fahrer von München war ein polizeibekannter afghanischer Asylbewerber. Wieder viele Schwerverletzte, wieder Frauen und Kinder unter den Opfern. Den Opfern und ihren Angehörigen gilt meine ganze Anteilnahme. Soll das immer so weitergehen? Migrationswende jetzt!“

Vier fast gleichlautende Posts der Grünen

Die Grünen der Bundestagsfraktion melden sich ebenfalls auf „X“ zu Wort. So schreibt Vizekanzler und Kanzlerkandidat Robert Habeck: „Schreckliche Nachrichten aus #München, ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat. In Gedanken bin ich zuallererst bei den Verletzten. Ihnen gute, gute Genesung! Danke an die Polizei und alle Einsatzkräfte, die die Menschen vor Ort versorgen und betreuen. Wichtig ist, dass die Hintergründe jetzt schnell aufgeklärt werden.“

Außenministerin Annalena Baerbock, und die beiden Bundesvorsitzenden ihrer Partei Franziska Brantner und Felix Banaszak meldeten sich auf „X“ mit praktisch gleichlautenden Aussagen zu Wort.

Für ihre Form der Anteilnahme kassieren die Grünen heftige Kritik auf „X“. So kommentiert „Der Pamphletist“ Banaszaks Post mit den Worten: „Demo gegen Rechts und GrinseSelfies wann?“

Kritik an Baerbock: „Das ist Ihre Schuld …Ihr Afghanistan“

Auch Annalena Baerbock nimmt man die Betroffenheit kaum ab. „Das ist Ihre Schuld … Ihr Afghanistan…“, schreibt Nutzerin „Lu Ba“. Nutzer „Erwin von Wegen“ geht mit der Außenministerin hart ins Gericht: „Manchmal, Frau Baerbock, ist es besser zu schweigen und die Leute sich fragen zu lassen, ob sie es mit einer Närrin zu tun haben, als den Mund aufzumachen und ihnen jeden Zweifel zu nehmen.“

Harte Worte muss sich auch Franziska Brantner anhören. So postet „Christiane“: „Halten Sie die Klappe, Frau Brantner. Sie und Ihre Grünen tragen eine Mitschuld bei allen Opfern durch Anschläge von Migranten. Ihre bescheuerte Asylpolitik hat zu mehr und mehr Taten beigetragen. Vielen Dank auch!“

Milder in der Wortwahl, aber nicht weniger kritisch geht „Prof. Carl Leiserfluss“ mit Habeck auf „X“ ins Gericht: „Warum ich Wut empfinde, wenn ich ihren Post lese? Weil sie Mitschuld an diesen schrecklichen Terroranschlägen haben. Ihr Grünen, wollt, entgegen der Mehrheit der Bevölkerung, ,Vielfalt‘ weiter forcieren und die AFD – die als EINZIGE diese Zustände bekämpfen will – verbieten!“ Exemplarisch für viele Kommentatoren der grünen Betroffenheit steht Nutzer Michael Neumann, wenn er schreibt: „Bla-bla-bla-blabla-bla….“