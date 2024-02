Pastor: Ungeimpfte wurden als Verräter an der Nächstenliebe gebrandmarkt

Während der Pandemie haben auch die Kirchen die Maßnahmen mitgetragen und sich später auch für eine Impfpflicht ausgesprochen. In dem allgemeinen Tenor der geforderten Aufarbeitung dieser Zeit hat sich nun Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern, positioniert. Er findet, man müsse über Corona reden, weil der Streit um die Maßnahmen im Osten tiefe Verletzungen hinterlassen habe, schreibt die „Evangelische Zeitung“.

Kritiker und Befürworter von Maßnahmen diskutieren

Auf Einladung des Bischofs diskutierten fünf Podiumsgäste und mehr als 90 Besucher etwa eineinhalb Stunden über die Notwendigkeit einer Aufarbeitung. „Kirche und Corona – was bleibt?“, lautet das Thema in Salem, einem Ortsteil von Malchin im Nordwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

Zu den Gästen gehören Pastoren und Pastorinnen aus Mecklenburg-Vorpommern, Kirchenälteste, Gemeindepädagoginnen, Seelsorger und Studenten. Darunter gab es Menschen, die sinngemäß die Position vertreten: Als Kirche, als Gemeinde haben wir alles möglich gemacht, was möglich war in Corona-Zeiten; die Beschlüsse der Regierung waren begründet und von der Mehrheit gestützt. Anwesend waren aber auch viele, die die Linie der Regierung und der Nordkirche kritisch sahen und Maßnahmen hinterfragt haben.

Pastor Michael Giebel aus der Kleinstadt Altentreptow bei Neubrandenburg gehört zu den Gästen auf dem Podium. Neben einigen guten Erfahrungen aus der Corona-Zeit will er mit den Anwesenden auch die „Tiefpunkte“ teilen. „Ungeimpfte wurden als Verräter an der Nächstenliebe gebrandmarkt“, sagt Giebel unaufgeregt.

Sie seien alle als verantwortungslos dargestellt worden – auch wenn sie vielleicht vorsichtiger agierten als Geimpfte, die das Virus ebenfalls verbreiten konnten. „Und man hat sie pauschal in die rechte Ecke geschoben“, kritisiert er.

Aufgearbeitet habe seine Gemeinde die entstandenen Verletzungen nicht. Das habe aber auch niemand gefordert. „Wir knüpfen an die Zeit davor an.“

Kritik für offenen Brief an Steinmeier

Giebels Pastoren-Kollege Marcus Wenzel äußerte sich kritisch zu den Maßnahmen und kassierte dafür böse Worte: „Als Impfkritiker musste ich mir auch sagen lassen, ich sei verantwortungslos, ein Sozialparasit, kein guter Christ… Man hat eineinhalb Jahre lang meine Würde mit Füßen getreten“, sagt er.

Wenzel ist Pastor der Mariengemeinde in Waren an der Müritz. Während der Pandemie hat er einen offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) geschickt – mit der Bitte, das Infektionsschutzgesetz zu stoppen. Dafür handelte er sich harsche Kritik ein.

Pröpstin Britta Carstensen verurteilte das Schreiben und wies darauf hin, dass Wenzel damit seine persönliche Meinung kundtue. „Wir teilen weder im Kirchenkreis noch in der Nordkirche die Auffassungen von Herrn Wenzel und distanzieren uns von seiner Position, seiner Wortwahl und auch von seinen angestellten Vergleichen“, betonte sie seinerzeit gegenüber dem „Nordkurier“.

Wenzel gehört auch zu den Mitverfassern der Sanitzer Thesen: Darin werfen die Autoren der Kirche vor, im Stil der Barmer Theologischen Erklärung unter anderem die Maßnahmen unreflektiert übernommen, dem Schüren der Ängste nicht widersprochen und die Verletzung der Menschenwürde hingenommen zu haben. „Wir wollten eine theologische Diskussion anstoßen“, erklärt Wenzel. Eine Antwort der Kirchenleitung hätten sie aber nicht bekommen. Der Pastor sagt, dass seither ein tiefer Riss durch seine Kirchengemeinde gehe.

Stets auf der Suche nach pragmatischen Lösungen

Dagegen schildert Barbara Niehaus aus Bad Doberan, wie sie und ihre Mitstreiter im preisgekrönten sozialdiakonischen Projekt „Treffpunkt Suppenküche“ immer neue pragmatische Lösungen gefunden hätten. Sie wollten damit vermeiden, als Kirche bei der Essensausgabe Ungeimpfte kontrollieren oder ausgrenzen zu müssen. „Wann immer das nötig gewesen wäre, haben wir die Rahmenbedingungen verändert“, berichtet sie.

Pastor Christian Ohms Schilderungen zufolge ist es auch den Gemeinden im Norden Rügens gelungen, im Alltag praktikable Lösungen für alle zu finden. „Wir haben versucht, die ideologischen Fragen – impfen oder nicht impfen – an die Seite zu stellen.“

Doch gab es neben der kontroversen Impffrage auch andere Themen, die die Corona-Maßnahmen beeinflussten. Warum die Kirche das Abendmahl zu Corona-Zeiten so leichtfertig aufheben konnte, fragt Pastor Matthias Jehsert aus Retzin. „Ich erlebe gerade in Grenzsituationen, wie entlastend Sakramente sein können“, sagt er. Sie erinnerten daran, dass es letztlich nicht auf menschliches Handeln ankomme, sondern auf Gottes.

Kirche bot keine Räume für sachliche Diskussionen

Pastor Leif Rother beschäftigt es als Seelsorger in fünf Krankenhäusern der Müritz-Region bis heute, wie Menschen sich von ihren sterbenden Angehörigen nicht verabschieden durften, weil in Hospizen und Palliativstationen massivste Maßnahmen umgesetzt wurden. „Warum habt Ihr dazu als Kirche geschwiegen?“, fragt er.

Es seien elementare Persönlichkeitsrechte der Menschen verletzt worden. Die Kirche habe aber keine Räume geboten, um sachliche Argumente breit zu diskutieren. Es brauche wieder eine Diskussionskultur wie zu Wendezeiten, forderte er.

Ähnliches fordert der Greifswalder Physiker und Kirchenälteste Steffen Franke. „Es waren einzelne Wissenschaftler, die den Weg bestimmt und als alternativlos vorgegeben haben“, kritisiert er. Nicht nur Mediziner, sondern Wissenschaftler vieler weiterer Disziplinen hätten den Kurs mitbestimmen müssen. Auch heute werde zu schmal diskutiert. „Wenn jemand ein Argument bringt, wird sofort geguckt: In welches Lager gehört der?“ Es müssten jedoch Argumente zählen.

Wo Kirche ausgegrenzt hat, ist sie schuldig geworden

Karl-Georg Ohse, Leiter des Projekts „Kirche stärkt Demokratie“, erinnert hingegen an einzelne Debatten-Angebote im Raum der Kirche. Als Beispiel nennt er das Nikolaiquartett in Rostock. „Gerade von Seiten der Corona-Skeptiker kamen aber die immer selben demokratiefeindlichen Parolen“, bedauert er.

Am Ende der Debatte spricht Tilman Jeremias deutliche Worte ins Mikrofon. „Da, wo wir als Kirche Menschen ausgegrenzt haben, sind wir schuldig geworden“, betont er. Die christliche Kirche sei kein Gesinnungsverein, in dem alle gleicher Meinung sein müssten. „Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sehr verschieden sind“, sagt er. Schon die ersten Christen hätten heftig um Positionen gerungen. Trotzdem beisammenzubleiben – darauf komme es an.

Kontroverse Haltungen zur Impfpflicht

Wie in der Gesellschaft hat die Pandemie einen tiefen Graben zwischen Zweiflern und Befürwortern der Maßnahmen hinterlassen.

So befürwortete Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), kurz nach ihrem Amtsantritt Ende 2021 eine generelle Impfpflicht gegen COVID-19. Kurschus ist im November 2023 von ihrem Amt zurückgetreten.

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) ermutigte dazu, sich freiwillig impfen zu lassen. Eine Impfpflicht sei jedoch „wenig zielführend“. Prinzipiell solle die Impfdebatte nicht „theologisch-endzeitlich“ überhöht werden.

Auch der Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Deutschland, Harald Rückert, hielt eine allgemeine Impfpflicht „eher für schwierig“. Dagegen positionierte sich auch Johannes Justus, Präses des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP). Zwang sei nicht der richtige Weg, meinte er.

„Impfen ist in dieser Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe. Aus ethischer Sicht ist es eine moralische Pflicht“, verkündete die katholische Bischofskonferenz im November 2021. Für eine Impfpflicht sprach sich der Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers aus. „Ich sehe, dass der Staat im Moment noch mit dem milden Mittel der Überzeugung versucht, die Verantwortung beim Einzelnen zu belassen. Ich halte es ethisch aber vertretbar, eine Impfpflicht einzuführen“, sagte er in einem Interview.

Drastisch ging auch der Vatikan vor. Er verlangte von seinen rund 5.000 Mitarbeitern, sich impfen zu lassen und drohte Verweigerern gar mit Entlassung. Die von Papst Franziskus eingesetzte COVID-19-Kommission erklärte, es sei die moralische Verantwortung eines jeden Beschäftigten, sich impfen zu lassen.