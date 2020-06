RKI meldet 507 Neu-Infizierte in Deutschland – Sterblichkeit im Vergleich zu Grippewelle in Deutschland niedrig

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem SARS-CoV-2 infizierten Menschen mit einem Plus von 507 zum Vortag angegeben. Die Sterblichkeitszahlen in Deutschland sind verglichen mit dem Vorjahr zwar erhöht, reichen aber bei Weitem nicht an die Opfer der Grippewelle aus dem Jahr 2017/18 heran.

Unter Berücksichtigung der infizierten Verstorbenen (8.613, Stand 5.6., 0 Uhr) und der geschätzten Genesenen 168.500 gibt es in Deutschland damit nach aktuellen Meldungen 6.158 Infizierte. Den höchsten Zuwachs gab es laut RKI-Statistik in NRW (+142) und Niedersachsen (+95).

Im Zuge einer Infektionsverbreitung nach dem Zuckerfest will beispielsweise die Stadt Göttingen alle Bewohner einer Wohnanlage auf Covid-19 testen lassen. Das seien bis zu 700 Personen, hatte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) erklärt: „Die Testung wird zur Zeit vorbereitet in einer Arbeitsgruppe.“ Der Wohnkomplex am nördlichen Rand der Innenstadt ist laut Köhler der Schwerpunkt der Covid-19-Infektionen.

Nach privaten Feiern zum muslimischen Zuckerfest sind mehrere Hundert Menschen in Quarantäne. Es handele sich um 230 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen sowie 140 im restlichen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, sagte die Leiterin des Krisenstabs in Göttingen, Petra Broistedt (SPD). Als Ursache für den Corona-Ausbruch sehen die Behörden die Feierlichkeiten im Rahmen des Zuckerfestes. Damit begehen Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan.

Im Kontext der Infektionen habe eine Shisha-Bar in Göttingen „eine nicht unwesentliche Rolle“ gespielt. Dort sollen verschiedene Personen mit demselben Mundstück geraucht haben. Warum in der Bar gefeiert wurde, wird ebenfalls weiter untersucht. Unter den Infizierten befinden sich auch Kinder. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, schließt die Stadt alle Göttinger Schulen und einige im Landkreis für diese Woche. Auch vier Kitas bleiben geschlossen.

Sterblichkeitszahlen aus Deutschland

Für 155.055 der an das RKI insgesamt übermittelten Fälle liegen klinische Informationen vor. Demnach ist von lediglich 4.666 Fälle bekannt, dass sie eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung, entwickelt haben.

Eine Übersicht der Sterbefälle in den vergangenen Jahren zeigt nun während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen erhöhten Wert. Demnach starben zwar 4.469 Menschen mehr als im Jahr 2019, aber im Vergleich mit den Jahren 2018 und 2017 weniger. Vor allem im Vergleich zur Grippewelle 2017/2018 gab es keine vergleichbaren Werte.

Januar Februar März April Gesamt 2016 81 742 76 619 83 668 75 315 317344 2017 96 033 90 649 82 934 73 204 342820 2018 84 973 85 799 107 104 79 539 357415 2019 84 791 80 824 86 493 77 157 329265 2020 85 171 79 593 86 723 82 246 333733

Die Daten ab dem 01. Januar 2019 sind laut Statistischem Bundesamt vorläufig. Hierbei handele es sich um eine „reine Fallzahlaus­zählung“ der eingegangenen Sterbefall­meldungen aus den Standes­ämtern – ohne die übliche statistische Aufbereitung. Die Daten wurden nicht plausibilisiert und es wurde keine Voll­ständigkeits­kontrolle durchgeführt. (dpa/nh/afp/sua)

[Anmerkung d. Red.: Der Rechenfehler bei der Erfassung Gesamtzahlen wurde korrigiert.]