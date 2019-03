Politik » Deutschland Sahra Wagenknecht verlässt die Führung von „Aufstehen“

Sahra Wagenknecht will eine Neuaufstellung der Bewegung "Aufstehen" erreichen und zieht sich aus der Leitung zurück. Sie kritisiert: SPD und Linke fühlten sich "in der Sackgasse offenkundig so wohl, dass sie die Chance, die 'Aufstehen' mit seiner großen Resonanz bedeutet hat, ausgeschlagen haben."