Logo Epoch Times

vor 25 Minuten

Diese 20 Israelis könnten noch Leben - Waffenstillstand in Gaza scheint zu halten

vor 2 Stunden

Kreuzbandriss: DFB-Torjägerin Hoffmann fällt lange aus

vor 3 Stunden

Österreich ist gegen die Umverteilung von Migranten

vor 5 Stunden

„Eurobonds durch die Hintertür“ - Ökonomen warnen vor brechen der Versprechen

vor 6 Stunden

Sparpläne gegen höhere Krankenkassenbeiträge

vor 6 Stunden

Sparkurs bei Porsche: Wird die Jobgarantie bleiben?

vor 7 Stunden

Anwalt vermutet Benko-Vermögen in Stiftungen - Geldwäsche nicht ausgeschlossen

vor 7 Stunden

Maddie-Verdächtiger: Staatsanwaltschaft will Gerichtswechsel für unbefangenen Prozess

vor 8 Stunden

Blätterberge clever nutzen und richtig entsorgen

vor 9 Stunden

Airline-Verband: Warnen seit 10 Jahren vor Drohnengefahr

Logo Epoch Times
Mecklenburg-Vorpommern

Suche nach achtjährigem Fabian aus Güstrow

Ein kleiner Junge in Mecklenburg-Vorpommern wird vermisst. Hunde verfolgten seine Spur bis zu einem Busbahnhof. Nun startet eine Suche in einem Waldstück südlich von Güstrow.

top-article-image

Die Polizei sucht nach einem Jungen aus Güstrow. (Symbolbild)

Foto: Marcus Brandt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Seit Freitagabend wird ein achtjähriger Jungen aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern gesucht. Mit Rettungshunden wollen Einsatzkräfte am Nachmittag in einem Waldstück bei Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Kind suchen.
Die Rettungshunde-Staffel verfügt auch über eine Drohne, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Sie appellierte, nicht selbstständig Suchaktionen nach dem Jungen im Wald zu starten, um mögliche Fährten nicht zu verwischen.
Der acht Jahre alte Fabian ist bereits seit Freitag verschwunden. Von einem Verbrechen geht die Polizei derzeit nicht aus.
Der Junge hatte nach Polizeiangaben mit Erlaubnis das Haus verlassen. Später sei der Junge allerdings nicht zu der von seiner Mutter vorgesetzten Zeit nach Hause gekommen. Die Eltern des Kindes leben getrennt.

Fährte endet im Wald

Zwei Fährtenspürhunde konnten die Spur des Jungen bis zum Omnibusbahnhof in Güstrow verfolgen. „Da hat sich die Spur verloren“, sagte die Sprecherin. An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna habe der Hund wieder angesetzt, dort lebe der Vater des Jungen. Der Hund habe dort eine kleine Fährte gefunden, die sich dann in dem nahegelegenen Wald erst einmal verloren habe.
Der Junge hat nach Polizeiangaben eine etwas mollige Statur, kurze blonde Haare und blaue Augen.
Weil die Suchmaßnahmen von Polizei und Familie bisher keinen Erfolg brachten, sucht die Polizei nun auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bild nach dem Jungen. Unklar ist, welche Kleidung er trägt – möglicherweise Jogginghose und Pulli sowie Turnschuhe. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.