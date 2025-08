Technikhistorikerin: Fahrplan zurück zur Kernkraft in Deutschland

In Kürze:

Die Technikhistorikerin Anna Veronika Wendland sieht in Deutschlands Wiedereinstieg in die Kernkraft viele Vorteile.

sieht in Deutschlands Wiedereinstieg in die Kernkraft viele Vorteile. Die Kernkraft würde die Kriterien Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit gleichermaßen erfüllen.

gleichermaßen erfüllen. Wendland legt dar, welche Schritte nötig sind , um die Kernkraft hierzulande wieder zuzulassen.

, um die Kernkraft hierzulande wieder zuzulassen. Die industrielle Zukunft des deutschen Wirtschaftsstandortes steht auf dem Spiel. Der aktuelle Kurs sei nicht die Lösung.

Frankreich hat sie und will noch mehr, Polen will sein erstes bauen, die Schweiz will nun doch nicht mehr ganz darauf verzichten. Deutschland ist umgeben von Ländern, die die Kernkraft befürworten.

Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz hält jedoch weiterhin am Atomausstieg fest. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) setzt lieber auf den Zubau von neuen Gaskraftwerken. Sie sollen als künftige Reserve für Windkraft und Solarenergie fungieren.

Saubere und günstige Versorgungssicherheit?

Diese neue Strategie trifft auf Widerspruch, besonders bei Grünen-Politikern . Gaskraftwerke könnten mit ihren vergleichsweise hohen CO₂-Emissionen eine kontraproduktive Wirkung beim Erreichen der Klimaziele und der Dekarbonisierung haben.

Also doch lieber zurück zur CO₂-armen Kernkraft? Diese Strategie befürwortet die Technikhistorikerin Anna Veronika Wendland. Sie weist darauf hin, dass eine gute Klima- und Energiestrategie drei Ziele erreichen muss: „Die Emissionen sollten reduziert, die Versorgungs- und Systemsicherheit maximiert und die Kosten minimiert werden.“ Diesbezüglich hat bereits der Bundesrechnungshof im vergangenen Jahr die Regierung zur Kurskorrektur aufgefordert.

Dr. Anna Veronika Wendland fordert die Rückkehr zur Kernkraft. Foto: mf/Epoch Times

„Was Deutschland fehlt, ist eine gesicherte, planbare, günstige und CO₂-arme Stromerzeugung“, kritisierte Wendland. „Genau diese für Klimaschutz in einer Industriegesellschaft so zentrale Komponente haben wir mit dem Atomausstieg verloren.“

Die Kernkraft produziere laut der Technikhistorikerin vergleichbar günstigen Strom. „Die Stromgestehungskosten von Kernkraftwerken deutscher Bauart lagen 2022 um 4 Cent pro Kilowattstunde“, so Wendland. Das liege auf der Höhe der günstigsten Erzeugungskosten der „erneuerbaren“ Energien.

Zudem wies Wendland darauf hin, dass gerade die letzten deutschen Kernkraftwerke sehr zuverlässige Anlagen gewesen seien. An rund 90 Prozent der Stunden im Jahr hätten sie Energie geliefert. Zum Vergleich: Die Windkraft schaffe dies nur zu 24 bis 34 Prozent, die Photovoltaik gar nur zu 11 Prozent. Da Windkraft und Photovoltaik wetter- und tageszeitabhängig sind, liefern sie ihren Strom mit häufigen Ausfallzeiten. Sie sind nicht grundlastfähig.

Schmutzige oder ausländische Reserve

Das führt dazu, dass für die „erneuerbaren“ Energien regelmäßig eine Reserve einspringen muss. In Deutschland besteht diese momentan aus Kohle- und Gaskraftwerken . „Der CO₂-Ausstoß unserer Stromerzeugung war 2024 daher etwa zehnmal höher als der des Atomlands Frankreich“, merkte Wendland an.

Der CO₂-Ausstoß von Deutschland und Frankreich des Jahres 2024 im Vergleich. Foto: Bildschirmfotos Electricity Maps, Collage Epoch Times

Ein Teil der deutschen Reserve befindet sich allerdings im Ausland. „Deutschland ist Nettoimporteur von Strom, weil ausländischer Strom aus Wasserkraft und Kernenergie häufig günstiger ist als der eigene, CO₂-Abgaben-belastete Strommix“, erklärte Wendland.

Der Grund für die Stromimporte aus dem Ausland ist jedoch nicht nur auf finanzielle Vorteile zurückzuführen. Sie sind auch eine Frage der Versorgungssicherheit. „Deutschland ist inzwischen auf ausländische Reservekraftwerke angewiesen, um Engpässe im Stromnetz zu beheben“, schilderte die Expertin. „Die deutsche Energiewende sichert sich über andere Länder ab, die diese Funktion aber nur deswegen ausfüllen können, weil sie die Energiewende von Deutschland nicht nachmachen.“

Rückkehr zur Kernkraft möglich?

Wendland hält es für realistisch, die Vorteile der Kernkraft in Deutschland wieder zu etablieren. Dazu hat sie sich eine mögliche Vorgehensweise in mehreren Schritten überlegt. „Schritt 1 wäre auf jeden Fall ein Rückbaumoratorium für die Bestandsanlagen. Fünf bis neun Blöcke wären noch für eine Rückholung und Anlagenmodernisierung nutzbar – wenn man jetzt den Rückbau stoppt. Fachleute schätzen, dass einige dieser Anlagen in circa drei Jahren wieder am Netz sein könnten.“

Die Politik müsse den Betreibern allerdings zusichern, dass die Kraftwerke eine unbegrenzte Betriebsgenehmigung erhalten. Die Anlagen müssten hierfür lediglich ihren Sicherheitsnachweis erbringen.

Nötig wäre dazu ebenso eine Änderung des Paragrafen 7 im Atomgesetz. „Da steht derzeit ein faktisches Atomverbot drin, das heißt Genehmigung für ortsfeste Anlagen, die mit Kernspaltung kommerziell Strom erzeugen, werden nicht mehr erteilt. Das müsste fallen“, so Wendland. „Ist das Atomgesetz geändert, können wieder Kernkraftwerke in Deutschland geplant und gebaut werden.“ Denkbar wären große Leistungsreaktoren, aber auch die kleinen „Small Modular Reactors“, also kleine Reaktoren bis 300 Megawatt.

Atommüll ist zu berücksichtigen

Zur Kernkraft gehört allerdings auch der dabei anfallende Atommüll . Wendland führte aus, dass Deutschland bei einem Wiedereinstieg die Zwischenlager- und Endlagerplanung anpassen müsse.

„Derzeit handelt es sich um 27.000 Kubikmeter hochaktiven Atomabfall in Form von Brennelementen und verglasten Restabfällen der Wiederaufbereitung, die rund 60 Jahre Kernenergienutzung in Deutschland repräsentieren“, sagte sie. „Volumenmäßig ist das nicht sehr viel. Es würde in ein paar Einfamilienhäuser passen. Aber wenn man in die Kernenergie einsteigen will, dann kämen natürlich auch neue Mengen abgebrannter Brennelemente hinzu.“

Ziel Klimaneutralität – mit oder ohne unsere Industrie?

Ein weiterer Konflikt ist laut Wendland in der gesellschaftlichen Meinungsverschiedenheit zum Thema zu lösen. „Die Befürworter der Kernenergie in der Politik und den Unternehmen – es gibt mehr, als Sie denken – müssten ihre Konfliktscheu ablegen und den Deutschen jetzt wirklich klarmachen, dass sie an einem Scheideweg stehen. Entweder wir erreichen die Klimaneutralität zusammen mit unserer Industrie oder ohne sie.“

Die „Erneuerbaren“ in Deutschland benötigen eine Reserve, die deren möglichen Totalausfall – beispielsweise bei Dunkelflaute – ausgleichen kann. Das könnte Kohle und Gas sein. Laut Wendland wäre das jedoch „das Ende unserer Klimaschutz-Ambitionen“ und werde durch CO₂-Bepreisung stetig teurer.

Stattdessen sei „das günstigste und klimafreundlichste Verfahren ein Mischsystem aus ‚Erneuerbaren‘ und Kernkraftwerken“. Wendland wolle die „Erneuerbaren“ auf ihrem jetzigen Anteil von bis zu 60 Prozent der Stromerzeugung halten. Da der Strombedarf langfristig steigen dürfte, könne entsprechend auch hier ein weiterer Ausbau stattfinden. Dabei forderte sie:

„Nur müssen wir von dem illusorischen Ziel 100 Prozent ‚Erneuerbare‘ weg und uns jetzt auf ein Atomprogramm konzentrieren. Wir müssen weg von diesem selbstmörderischen Kulturkampf Atom gegen ‚Erneuerbare‘.“

Das Kriterium für den Einsatz einer Kraftwerksart solle einzig ihr Zweck für unsere Stromversorgung sein, keine parteipolitische Vorliebe oder Abneigung. „Ich sehe darin ein Riesenpotenzial zur Aussöhnung in unserer Gesellschaft, zur Etablierung des Klimaschutzes in der gesamten Gesellschaft statt nur in Teilen – und zur Kooperation mit unseren europäischen Nachbarn, denen der deutsche Sonderweg auch nicht behagt“, sagte Wendland.

Hat das Atom-Aus der Wirtschaft geschadet?

Aus Sicht der Technikhistorikerin hätte die deutsche Industrie mit Kernkraftwerken heute bessere Bedingungen als in der momentanen Situation. Eine wichtige Rolle spielten hier die Metall-, die Chemie- und die Maschinenbauindustrie.

„Die ersten beiden Branchen brauchen viel Energie und müssen Klimaschutzziele erreichen. Ein bedeutender Standortfaktor sind die Energie-, insbesondere die Stromkosten“, erklärte Wendland. „Die Industrie wird mittelfristig an Standorte gehen, wo die Kosten für klimafreundlichen Strom besonders niedrig sind, und das ist in Deutschland trotz Energiewende eben nicht der Fall.“

Laut Wendland müsse irgendjemand diese Kosten tragen. „Und das sind die Stromkunden, denen diese Systemkosten der Erneuerbaren auf die Rechnung gesetzt werden. Die Bundesregierung macht gerade Versuche, die Betreiber von ‚Erneuerbare‘-Energie-Anlagen an diesen Kosten zu beteiligen – aber das trifft natürlich auf Widerstand.“