Um Klima zu retten: Claudia Roth fliegt 41.000 km um die Welt – inklusive Traumziel Fidschi

William Maillis ist buchstäblich ein "Genie". Als er erst 7 Monate alt war, sprach er bereits in ganzen Sätzen. Kurz vor seinem zweiten Geburtstag fing er an Zahlen zu addieren und mit 2 Jahren multiplizierte er sie. Heute ist Maillis 11 Jahre alt und er schrieb sich im vergangenen Herbst an der Carnegie Mellon University ein, mit dem Ziel, Astrophysiker zu werden. Mehr»