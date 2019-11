Politik » Deutschland Ungewöhnlich wütende Kanzlerin zu Macron: „Ich bin es leid, die Scherben aufzukehren“

Nach der eher ungewöhnlichen Kritik der Kanzlerin an Frankreichs Präsident fordert CDU-Außenexperte Röttgen Änderungen in der Frankreich-Politik Deutschlands. . "Wir könnten vom Reparateur zum Treiber deutsch-französischer Ideen werden", so Röttgen.