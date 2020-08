Ursula Sarrazin aus der SPD ausgetreten: „Brennende Probleme dürfen nicht offen diskutiert werden“

Aus Protest gegen den „absurden Ausschluss meines Mannes Thilo Sarrazin“ gab heute Frau Ursula Sarrazin ihr Parteibuch zurück. Nach 40 Jahren Mitgliedschaft in der SPD trat sie aus der Partei aus. „Jetzt weiß jeder, dass man in der SPD die brennenden Probleme der Gegenwart, Migration und Islam, nicht mehr offen diskutieren darf.“

Die Frau von Thilo Sarrazin, Ursula Sarrazin, ist mit Datum vom 3. August aus der SPD ausgetreten. In einem Brief teilt sie dem Parteivorstand der SPD mit, dass sie nach 40 Jahren ihr Parteibuch zurückgibt.

Sie nennt als Grund „absurder Ausschluss meines Mannes Thilo Sarrazin“ und schreibt:

„Ich war bei allen drei mündlichen Verhandlungen der Kreis-, Landes- und Bundesschiedskommission dabei. Polemik und Demagogie beherrschten die Seite des Antragstellers. Vor allem Lars Klingbeil, rhetorisch gefährlich gewandt, hatte an Wissen und Argumenten nichts zu bieten.

Jetzt weiß jeder, dass man in der SPD die brennenden Probleme der Gegenwart, Migration und Islam, nicht mehr offen diskutieren darf. Die Lösungsvorschläge meines Mannes sind tabu. Die einstige Volkspartei SPD mutiert zur Sekte.

In der SPD wird nur noch zu hören sein, dass Migration grundsätzlich gut ist, da sie ja so vielfältig ist, dass der Islam harmlos und gut integrierbar sei, wenn wir uns nur genug anstrengen. Da nur noch diese Stimmen in der Partei zu hören sind, wird man glauben, dass dieses Bild der Wirklichkeit entspricht. Das führt zur Verkennung der tatsächlichen problematischen Gegebenheiten, zu Illusionen und zu Ideologien, die letztlich allen und allem übergestülpt werden. Wer so regiert und Macht ausübt, richtet großen Schaden an. Wozu das schon mehrmals in der Geschichte geführt hat, ist hinlänglich bekannt.

Die SPD ist zu einer Partei geworden, in der man die Wirklichkeit nicht mehr beschreiben darf.“

Das Schreiben liegt der Epoch Times vor.

Ausschluss von Thilo Sarrazin Ende Juli 2020

Ende Juli 2020 bestätigte die SPD den Ausschluss des ehemaligen Finanzsenators von Berlin, Thilo Sarrazin. Sarrazin sagt dazu, es sei absurd, ihn des Rassismus zu beschuldigen. „Die Grundwerte der SPD – Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität – fand ich überzeugend und finde das heute noch.“

In den letzten Jahren sei die SPD programmatisch immer enger geworden und habe sich immer weiter vom Problembewusstsein der breiten Schichten der Bevölkerung entfernt. Das würden die „traurigen Wahlergebnisse und Umfragewerte“ zeigen.

„Der Versuch, mich wegen des Buches ‚Feindliche Übernahme‘ aus der SPD auszuschließen, zeigt, dass es um Gesinnung geht, aber nicht um Wahrheit“, schrieb Sarrazin.

(mit Material von dts)

