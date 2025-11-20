Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Diesmal Brasilien: Merz löst nächste Stadtbild-Debatte aus

vor 18 Minuten

Kiew: US-Vorschlag für Kriegsende enthält Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung

vor 33 Minuten

Dutzende Verletzte bei Zugkollision in Tschechien

vor 36 Minuten

Barmer-Report: Pflegebedürftigenzahl innerhalb weniger Jahre fast verdoppelt

vor 3 Stunden

Waldschutzfonds: Deutschland sagt eine Milliarde Euro zu

vor 11 Stunden

EU: KI-Entwickler sollen leichter Zugang zu Daten erhalten - Datenschützer entsetzt

vor 11 Stunden

DFB-Konkurrent Portugal zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück

vor 12 Stunden

Block-Prozess wird für drei Wochen unterbrochen

vor 12 Stunden

US-Medien: USA und Russland handeln Plan für Kriegsende aus

vor 13 Stunden

Pfefferspray in Kölner Schule versprüht - 19 Schüler verletzt

Logo Epoch Times
Erbschaftssteuerrecht

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer verzögert sich

In diesem Jahr wird es kein Urteil zur Erbschaftssteuer geben. Geklagt hatte ein Erbe, der sich gegenüber den derzeitigen Begünstigungen für Betriebsvermögen bei Erbschaften benachteiligt sieht.

top-article-image

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die für diesen Herbst erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer verzögert sich. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.
Im laufenden Jahr werde es keine Entscheidung mehr geben; es sei offen, wie lange das Verfahren noch dauern werde. Geklagt hatte ein Erbe, der sich gegenüber den derzeitigen Begünstigungen für Betriebsvermögen bei Erbschaften benachteiligt sieht.

Debatte um Erben

Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit pochte darauf, Ausnahmeregelungen abzuschaffen. „Unabhängig davon, wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausfällt, brauchen wir eine Debatte, ob wir die Erbengesellschaft immer weiter vorantreiben oder eine Leistungsgesellschaft sein wollen“, sagte sie der Zeitung.
„Für superreiche Unternehmenserben gibt es immer noch Schlupflöcher und Ausnahmetatbestände. Eine Reform, die diese Privilegien abschafft und dafür sorgt, dass alle Vermögen entsprechend ihrer Größe und Leistungsfähigkeit angemessen besteuert werden, würde für mehr Steuergerechtigkeit sorgen“, sagte Jirmann.
Sie sei sich „relativ sicher, dass das Erbschaftssteuerrecht, so wie es aktuell ausgestaltet ist, nicht mit der Verfassung vereinbar ist“. Wenn in sozialen Bereichen Kürzungen drohten, wäre es wohl nur gerecht, wenn der Staat seine indirekten Subventionen über die Erbschaftssteuer für besonders Reiche zurückfahren würde.
Jüngst hatte sich auch der Sachverständigenrat der Deutschen Wirtschaft in seinem Jahresgutachten dafür ausgesprochen, die Erbschaft- und Schenkungsteuer mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Besteuerung aller Vermögensarten zu reformieren. Arbeitgebervertreter lehnen das ab. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.