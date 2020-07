Verbände fordern Qualitätssicherung bei Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Ein Bündnis aus Sozialverbänden und der Gewerkschaft GEW sorgt sich angesichts des Zeitdrucks beim geplanten Rechtsanspruch auf Grundschul-Ganztagsbetreuung um die Qualitätsstandards.

„Ganztagsbetreuungen müssen mehr sein als Verwahranstalten aus dem Eilverfahren“, erklärte am Donnerstag der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler. Das Bündnis kritisiert, dass es für den ab 2025 geplanten Rechtsanspruch ein „sehr verkürztes Beratungs- und Beteiligungsverfahren“ geben werde.

Bereits bis 1. September müsse eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse abliefern, dann starte das Beratungsverfahren. „Dieser hohe Zeitdruck droht zu verhindern, dass eine angemessene Qualität in die Regelungen kommt“, heißt es in einer Erklärung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die von der Diakonie und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) mitunterzeichnet wurde.

Die Erklärung ist demnach Auftakt einer sechswöchigen Kampagne mit dem Titel „Ganz schnell? Ganz gut?! Guter Ganztag“, die das Eilverfahren flankieren soll. Hintergrund ist das Vorhaben der Bundesregierung, einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für alle Grundschulkinder ab 2025 einzuführen. Schon in diesem Jahr sollen die ersten 750 Millionen von insgesamt 3,5 Milliarden Euro fließen, die der Bund dafür bereitstellt. Das entsprechende Gesetz soll nach der Sommerpause verabschiedet werden.

Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe betonte: „Wenn Kinder große Teile des Tages in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Ganztagsangeboten verbringen, haben sie Anspruch darauf, optimal begleitet und gefördert zu werden.“ Das sei „eine Aufgabe für gut ausgebildete Fachkräfte“. In zahlreichen Studien habe sich eine Quote von maximal zehn Kindern je Fachkraft als sinnvoll gezeigt, so Tepe. Sie forderte Bund und Länder auf, nur entsprechend ausgebildetes Personal einzusetzen.

„Die Umsetzung des Rechtsanspruchs muss einen guten Ganztag im Blick haben“, betonte AWO-Chef Stadler. „Ein qualitätsvoller Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ist unverzichtbar.“ Das sei „nicht verhandelbar“. Das angesetzte Eilverfahren gefährde eine gute Lösung. (afp/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Eine stabile Gesellschaft beruht auf stabilen Familien – denn Eltern vermitteln ihren Kindern traditionelle Tugenden wie Dankbarkeit, Geduld, Ausdauer und vieles mehr. Wer die Familien zerstört, zerstört die Gesellschaft. Die hübschen Begriffe „Freiheit“, „Befreiung“ und „Liebe“ fördern jedoch untergründig die völlige Aufgabe der persönlichen moralischen Verantwortung. In den 60er Jahren hieß es „Make love, not war.“

Ein von der amerikanischen „Heritage Foundation” veröffentlichter Bericht zeigt anhand detaillierter statistischer Daten, dass die von Feministinnen so stark befürwortete Wohlfahrtspolitik in der Realität die Zahl der Ein-Mutter-Haushalten fördert. Das geht bis zur Bestrafung von Paaren, die heiraten, da sie weniger Sozialleistungen erhalten. Die Regierung hat den Vater durch die Sozialhilfe ersetzt.

Die Sozialpolitik hat Familien, die in Armut leben, nicht geholfen. Stattdessen hat sie einfach die ständig wachsende Zahl von Alleinerziehenden gefördert. Da die Kinder aus solchen Haushalten selbst armutsgefährdet sind, kommt es zu einem Teufelskreis der zunehmenden Abhängigkeit von staatlichen Beihilfen.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]