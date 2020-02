Widersprüchliche Zeugenaussagen und WhatsApp-Nachrichten nach der Bluttat in Hanau

In Hanau starben am späten Mittwochabend (19.2) elf Menschen. Der mutmaßliche Täter Tobias R. erschoss offiziellen Angaben zufolge neun Personen, danach wurde er von Polizeikräften neben seiner Mutter tot in seiner Wohnung gefunden. Mehrere Personen wurden außerdem verletzt, eine davon schwer. Viele der Getöteten haben einen Migrationshintergrund.

Der Täter griff nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 22 Uhr zuerst eine Shisha-Bar am Heumarkt an. Dort sind fünf Menschen erschossen worden. Anschließend schlug der mutmaßliche Todesschütze in Kesselstadt und am Kurt-Schumacher-Platz zu und tötete dort weitere Menschen.

Die Ermittler gehen von einem rechtsextremistischen Hintergrund und von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf der Homepage des Täters wiesen auf seine rechtsextremistischen Tendenzen hin. Die Homepage von Tobias R. ist sofort nach der Tat gelöscht worden. Sie ist noch im Archive auffindbar. Wann und von wem die Homepage erstellt wurde, wird noch ermittelt. Es gab auch noch Videoaufnahmen und ein Manifest des mutmaßlichen Täters, die Experten zufolge darauf schließen lassen, dass der Täter psychisch gestört war.

Zeuge: Rathjen ist nicht der Täter

Rathjen wurde noch in der Tatnacht als mutmaßlicher Täter ausfindig gemacht. Auch das er alleine gehandelt haben soll, stand rasch fest. Es gibt nun aber einige Zeugenaussagen, die nicht gänzlich mit der offiziellen Version übereinstimmen.

Der Zeuge Özkan Rutbil, Besitzer des Buffets gegenüber dem Tatort am Heumarkt, sprach nach der Tat mit der türkischen Presse. Er erzählte, dass er sich mit einem Freund vor seinem Kiosk – wenige Meter vom Tatort entfernt – unterhalten hatte als die Schüsse fielen.

„Das angegriffene Café war das Geschäft von Sedat Gürbüz. Er war mein guter Freund und starb bei dem Vorfall. Wir unterhielten uns und hörten die Schüsse. Wir rannten sofort hinüber, um in den Vorfall einzugreifen. Es waren Sekunden. Als wir dort ankamen, sah ich meinen Bruder Sedat dort liegen – erschossen.“

Rutbil behauptete, er habe den Angreifer von hinten gesehen, während dieser weggelaufen sei. Der Zeuge betonte, dass der Täter aber nicht der Person [Tobias R.] ähneln würde, die im Fernsehen gezeigt wird.

Rutbil sagte: „Wir haben den Angreifer von hinten gesehen, während er weglief. Aber es ist nicht die Person, die im Fernsehen in Deutschland gezeigt wird. Definitiv nicht dieselbe Person. Auch wenn ich sein Gesicht nicht sehen konnte, bin ich sicher, es ist definitiv nicht die Person, die sie zeigen – die unsere Freunde und Brüder hier erschossen hat.“

Zeuge berichtet von zwei Tätern

Der Besitzer des Imbiss „Istanbul Grill & Kebap Haus“ ist ein weiterer Zeuge, dessen Aussagen nicht mit der offiziellen Version übereinstimmen. Cizar B. der sich rund 50 Meter zur Tatzeit neben dem Tatort befunden hat, erzählte der „Welt“ : Er habe gesehen, „wie zwei bewaffnete Männer“ in die Shisha-Bar gegangen seien. Sie hätten circa zehn Mal geschossen. „Die Leute haben geschrien und sind rausgerannt.“

Ein weiterer Anwohner berichtete, kurz vor der Tat mehrere Männer gesehen zu haben. Ismael Ünaldi wohnt nahe des Tatorts und war nur wenige Minuten zuvor mit seinen Kindern dort vorbeigegangen. Er erzählte RT von zwei Männern im Jogginganzug die er kurz vor der Tat vor dem Lokal gesehen hätte. Die circa 1,80 Meter großen Männer hätten sich unterhalten. Nur wenige Minuten später – als Ünaldi und seine Kinder gerade zu ihrer Wohnung hochgingen – vielen die Schüsse.



Nicht verifizierte Zeugenaussagen

Unterdessen sind in den sozialen Medien Chatmitschnitte aus der türkischen Community aufgetaucht. Die Aufnahmen wurden bereits hunderttausende Male aufgerufen. Auf einigen Audio-Mitschnitten wird gesagt, dass in Hanau in jener Nacht ein „Bandenkrieg“ abgelaufen sei. Es wird von Russen gesprochen, die sich an einer kurdischen Großfamilie gerächt hätten. Es sind auch Stimmen darunter, die sagen, dass Tobias Rathjen nicht der Täter gewesen sei.

Unter anderem hat Dr. Markus Krall die Ausschnitte auf Twitter geteilt. Die Echtheit der Aufnahmen kann jedoch nicht verifiziert werden.

1/2 Es gibt online immer mehr Zeugen, die sich melden und die offizielle Geschichte von Hanau in Frage stellen. Alles sehr kreuz und quer, wenig Zusammenhang erkennbar, aber durchaus eine Nachfrage wert. Hier eine Sammlung von Aussagen:https://t.co/uEBZwM78Ju — Dr. Markus Krall (@Markus_Krall) February 22, 2020

Schreckensnacht für Muhammed B.

Muhammed B. (20) ist ein weiterer Zeuge der Tat. Er ist ein Überlebender und sprach mit dem türkischen Fernsehen. B. erzählte von einem Schützen im Lokal:

„Gestern Nacht in der Shisha-Bar haben wir zunächst draußen 5-6 Schüsse gehört. Dann hab ich gesehen wie der Mann reinkam, wir waren alle gerade beim Essen, etwa 10-12 Personen, davon haben letztendlich nur 2-3 überlebt. Einer davon bin eben ich. Der Mann war zuerst im Bereich nebenan und hat alle getötet. Dann kam er in unsere Richtung. Er hat dem Ersten direkt in den Kopf geschossen. Dann hat er auf uns alle geschossen. Ich hab mich hinter einer Wand versteckt und wurde dabei am Arm getroffen. Ich fiel auf den Boden und lag auf einem anderen Jungen. Ein paar weitere Jungs haben sich auf mich draufgelegt. Wir lagen da wie ein Haufen. Der Junge unter mir hatte eine offene Wunde am Hals. Er sagte dass er seine Zunge nicht mehr spürt und keine Luft bekommt. Ich sagte ihm er soll das Kelime-i Sehadet aufsagen (Anmerkung: Gläubige Muslime sprechen im Bewusstsein des Sterbens ihr Glaubesbekenntnis aus). Er schrie alle sollen es aufsagen, aber es gab von den anderen kein Mucks mehr, nur wir beide konnten es noch aussprechen. Wie der Mann dann abgehauen ist konnten wir nicht mehr sehen.“

