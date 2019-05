Eklat im ORF: Böhmermann beschimpft acht Millionen Österreicher als „Debile“

Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann hat mit österreichfeindlichen Aussagen im Österreichischen Rundfunk (ORF) für einen Eklat gesorgt. Der ORF hat sich darauf hin von den provokanten Aussagen Böhmermanns distanziert – und das kurz nachdem der öffentlich-rechtliche Sender sie ausgestrahlt hatte.

Für diese Distanzierung erntete der ORF heftige Kritik.

Der Chefredakteur der Onlineausgabe der „Kronen“-Zeitung, Richard Schmitt, schrieb auf Twitter: „Ernsthaft? Der ORF läßt Böhmermann zehn Minuten über Österreich und die Bundesregierung herziehen und meint dann, ‘wir distanzieren uns’.“

Auch Böhmermann kritisierte den ORF für seine Distanzierung. „Köstlicher Witz/Satire beim ‘Kulturmontag’ im ORF gerade, sich nach einem gesendeten Interview ausdrücklich vom Interviewten distanzieren und Wörter beziehungsweise Satzteile wegpiepsen. War doch ein Witz/Satire, oder? Weil, befürchte: nein. Oh Gott, oh Gott Österreich, ey.“

Böhmermann attackiert Österreichs Regierung – und die gesamte Bevölkerung

Böhmermann hatte in einem Interview am Montag zu einem Rundumschlag gegen die Alpenrepublik ausgeholt. Unter anderem sagte er, dass in Österreich acht Millionen „Debile“ lebten und der Ruf nach autoritärer Führung weiterhin sehr laut sei. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache warf er vor, auf Facebook nur „volksverhetzende Scheiße“ rauszuhauen.

Dann attackierte er auch noch Bundeskanzler Sebastian Kurz:

Ein 32-jähriger Bundeskanzler ist nicht normal. Ab 40 ja, da muss man aber so Macron-Kaliber haben. Aber Ihr Versicherungsvertreter mit viel Haargel … – haben Sie keinen Besseren?“

Zudem fragte Böhmermann, ob der ORF, der nach Wunsch der Regierungspartei FPÖ künftig aus Steuern statt aus Gebühren finanziert werden soll, solche Aussagen überhaupt senden dürfe.

Nach dem Interview erklärte die Moderatorin der Sendung „kulturMontag“, Clarissa Stadler, dass sich der ORF von den „provokanten und politischen Äußerungen“ distanziere.

Aber wie sie wissen, darf Satire alles und der öffentlich-rechtliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben“, so Stadler.

In den sozialen Medien hagelte es Kritik an dem deutschen Satiriker – und am ORF.

Böhmermann hat am Freitag im Grazer Künstlerhaus die Ausstellung „Deuscthland#ANSCHLUSS#Östereich“ eröffnet, in der er ebenfalls mit dem Nachbarland abrechnet. Die Ausstellung rückt laut Böhmermann „die Ambivalenz von Österreich seiner eigenen Geschichte gegenüber“ ins Zentrum und sei als Realsatire gestaltet. (so/dpa)